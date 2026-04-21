اربیل (کوردستان۲۴) ـ ریاست اقلیم کوردستان، تأکید ‌کرد که همچنان حافظ قانون و نهادها خواهد ماند و به احترام گذاشتن به اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه پایبند است.

امروز سه‌شنبه ۲۱ آوریل ۲۰۲۶، وبگاه ریاست اقلیم کوردستان، به نقل از دلشاد شهاب، سخنگوی ریاست اقلیم، اعلام کرد: «مدتی‌ست که در رسانه‌ها درباره وقایع ماه اوت سال گذشته که در هتل لاله‌زار شهر سلیمانیه رخ داد، برخی مسائل در رابطه با موضع جناب رئیس اقلیم کوردستان در خصوص روند محاکمه و تعیین تکلیف قضایی متهمان و بازداشت شدگانی که در جریان وقایع دستگیر شدند، مطرح می‌شود.»

دلشاد شهاب می‌افزاید: «مایلیم برای همگان توضیح دهیم که پس از مطرح شدن این موضوع در رسانه‌ها، ما در ریاست اقلیم کوردستان با قوه قضائیه مشورت کرده‌ایم و پیگیری لازم را انجام داده‌ایم. پیداست که طبق قانون تصمیم‌گیری در مورد احاله پرونده‌ از دادگاهی به دادگاهی دیگر امری کاملاً‌ قضایی است و در چارچوب اختیارات قوه قضائیه است و توسط دادگاه‌های مربوطه در مورد آن تصمیم‌‌گیری می‌شود.»

همچنین تأکید کرد: «آنچه به موضع جناب رئیس اقلیم کوردستان مربوط می‌شود تأکید بر پیشبرد روند قضایی تمام پرونده‌ها به دور از هرگونه دخالت و اعمال فشار است. ضروری است که مسیر قانونی خود را بر مبنای اصول صحیح محاکمه طی کنند و طبق قانون حقوق متهمان و بازداشت شدگان حفظ شود و به آنها اجازه دفاع از خود داده شود. همچنین تأکید می‌کنیم که باید دادگاه‌ها در موعد مقرر قانونی و طبق راهکارهای قانونی در مورد این پرونده تصمیم‌گیری کنند.»

سخنگوی ریاست اقلیم کوردستان گفت: «در پایان تأکید می‌کنیم که ریاست اقلیم کوردستان همچنان حافظ قانون و نهادها خواهد ماند و به احترام گذاشتن به اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه پایبند است.»

