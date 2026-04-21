زلنسکی: تعمیرات خط لوله نفت به اروپا تکمیل شد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، امروز سهشنبه ۲۱ آوریل، اعلام کرد که خط لوله آسیبدیده دروژبا که نفت روسیه را به اروپا منتقل میکند، تعمیر شده و آماده از سرگیری فعالیت است.
این خط لوله در مرکز مناقشه بین مجارستان، اوکراین و اتحادیه اروپا قرار داشته است؛ مجارستان هنوز از طریق آن نفت روسیه را وارد میکند.
ویکتور اوربان، رهبر ملیگرای در حال کنارهگیری مجارستان، وام ۹۰ میلیون یورویی بسیار مورد نیاز اوکراین را به عنوان اهرمی برای فشار بر کییف با هدف از سرگیری تحویل نفت، به حالت تعلیق درآورده بود.
زلنسکی در بیانیهای که در رسانههای اجتماعی منتشر شد، نوشت: "اوکراین کار تعمیر بخشی از خط لوله نفت دروژبا را که در حمله روسیه آسیب دیده بود، به پایان رسانده است."
وی افزود: "این خط لوله میتواند فعالیت خود را از سر گیرد."
اوکراین میگوید خط لوله دروژبا که از خاک این کشور عبور میکند تا نفت روسیه را به اسلواکی و مجارستان منتقل کند، اواخر ژانویه در حملات روسیه آسیب دیده است.
زلنسکی روز سهشنبه هشدار داد که نیروهای مسکو ممکن است دوباره به زیرساختها حمله کنند.
مجارستان و اسلواکی - که از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند که بیشترین همدردی را با کرملین دارند – کییف را به تعلل در انجام تعمیرات متهم کرده بودند.
کییف برای پر کردن حفرههای بودجه خود به بودجه اتحادیه اروپا نیاز دارد، اما در عین حال توانسته است از سایر حامیان خود پول کافی دریافت کند، در حالی که بوداپست وام را متوقف کرده است.
یک مقام رسمی گفت که کشورهای اتحادیه اروپا به دنبال دادن چراغ سبز نهایی برای آزادسازی وام مسدود شده اوکراین در روز چهارشنبه هستند و این امید را افزایش میدهد که مجارستان وتوی خود را لغو کند.
زلنسکی در این بیانیه گفت: "ما باید به اعمال تحریمهای سیستماتیک بر روسیه به دلیل این جنگ ادامه دهیم و برای تنوعبخشی بیشتر به منابع انرژی اروپا تلاش کنیم."
وی افزود: "اروپا باید از کسانی که به دنبال نابودی یا تضعیف آن هستند، مستقل باشد."
