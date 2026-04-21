مذاکرات بین ایران و آمریکا در اسلامآباد دچار بنبست شده است
ایران از اعزام هیئت دیپلماتیک خودداری کرد
در آستانهی پایان آتشبس موقت میان تهران و واشینگتن، مقامات ارشد ایران با تأکید بر تداوم ایستادگی در برابر فشارها، از اعزام هیئت برای دور جدید گفتگوها به میزبانی پاکستان امتناع کردند.
در حالی که قرار بود روز سهشنبه ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ (۱ اردیبهشت ۱۴۰۵)، دور جدیدی از مذاکرات میان ایالات متحدهی آمریکا و ایران با میانجیگری پاکستان آغاز شود، تاران (تهران) بر موضع خود مبنی بر عدم اعزام هیئت مذاکرهکننده پافشاری کرد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که فردا مهلت آتشبس دو هفتهای میان دو کشور به پایان میرسد.
تداوم مواضع تند مقامات سیاسی و نظامی ایران
در حالی که جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا به عنوان سرپرست هیئت مذاکرهکنندهی کشورش راهی اسلامآباد شده است، مقامات بلندپایهی ایران از جمله مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس، رضا امیری مقدم، سفیر ایران در پاکستان و علی عبداللهی، فرماندهی فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، بر عدم بازگشت به میز مذاکره تأکید کردهاند.
محمدباقر قالیباف در پیامی در شبکهی اجتماعی «ایکس» اظهار داشت: «دونالد ترامپ قصد دارد میز مذاکره را به میز تسلیم ایران تبدیل کند؛ به همین دلیل با وضع تحریمهای جدید و نقض آتشبس، بهدنبال بهانهای برای آغاز دوبارهی جنگ است.» وی افزود که ایران تحت فشار تهدید، مذاکره را نمیپذیرد و در دو هفتهی گذشته خود را برای رونمایی از «کارتهای جدید» در میدان نبرد آماده کرده است.
تأکید بر حقوق ملی و پاسخ قاطع نظامی
علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس ایران نیز در گفتگو با خبرگزاری «ایرنا» اعلام کرد که مذاکره تنها در صورت حفظ کرامت و پیگیری حقوق ملی معنا دارد. وی تصریح کرد: «دشمن باید بداند که ما اهل باج دادن نیستیم و اگر با چنین دیدگاهی به مذاکرات مینگرند، از پیش شکستخوردهاند.»
در همین راستا، علی عبداللهی، فرماندهی فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح برای دادن پاسخی پشیمانکننده به دشمن، گفت: «نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر به دلیل احترام به آتشبس در سکوت هستند، اما به آمریکا اجازهی کنترل تنگهی هرمز را نخواهند داد.» وی هشدار داد که هرگونه نقض آتشبس با واکنشی قاطع روبرو خواهد شد.
پیشینهی تنشها و توافق آتشبس
تنشهای اخیر میان ایران و آمریکا در اواخر فوریهی ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴) با درگیریهای مستقیم در تنگهی هرمز به اوج خود رسید. بهدنبال تلاش ایران برای کنترل این آبراه راهبردی و محاصرهی بنادر ایران توسط نیروی دریایی آمریکا، با میانجیگری پاکستان در ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵)، توافق آتشبس موقتی برای مدت دو هفته حاصل شد. با این حال، توقیف یک کشتی باری ایران توسط آمریکا در دوران آتشبس، منجر به سلب اعتماد تهران از روند گفتگوها شده است.