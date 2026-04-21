نیروهای آسایش اربیل عامل هتک حرمت به مساجد را دستگیر کردند

علمای دینی اربیل هتک حرمت به مساجد مسلمانان را محکوم کردند

3 ساعت پیش

مدیریت آسایش اربیل از بازداشت فردی خبر داد که در روزهای اخیر به چندین مسجد در این شهر حمله کرده و به مقدسات دینی توهین نموده بود.

به دنبال وقوع چند مورد تعرض به اماکن مذهبی و جریحه‌دار شدن احساسات عمومی، مدیریت آسایش اربیل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای این سازمان موفق شدند متهم اصلی این حملات را شناسایی و دستگیر کنند. در این بیانیه تأکید شده است که جزئیات بیشتر درباره‌ی هویت و انگیزه‌های این فرد در آینده‌ای نزدیک منتشر خواهد شد.

جمعی از علمای دینی شهر اربیل با برگزاری کنفرانسی مطبوعاتی در مقابل مسجد جامع این شهر، ضمن محکوم کردن این حملات، خواستار برخورد قاطع قانونی با عاملان شدند. ماموستایان دینی اعلام کردند که این اقدامات، تلاشی سازمان‌یافته برای برهم زدن صلح اجتماعی و همزیستی مسالمت‌آمیز در «اقلیم کوردستان» و توهین به قرآن کریم و باورهای مسلمانان است.

سخنرانان این کنفرانس با اشاره به ثبت شکایت قانونی علیه متهم، از «دولت اقلیم کوردستان» درخواست کردند که مانع از فعالیت هرگونه دستِ فتنه‌گری شوند که قصد ایجاد تفرقه میان طیف‌های مختلف جامعه را دارد.

در این تجمع بر این نکته تأکید شد که شخصیت‌های مذهبی سایر آیین‌ها از جمله مسیحیان، ایزدی‌ها و کاکه‌ای‌ها، در تماس با علمای مسلمان، حمایت کامل خود را از حفظ حرمت مقدسات ابراز کرده‌اند. علمای دینی در پایان از سرعت عمل نیروهای آسایش اربیل در بازداشت متهم قدردانی کرده و بر لزوم صدور مجازات‌های بازدارنده تأکید نمودند.