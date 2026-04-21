اربیل (کوردستان۲۴) ـ وزارت امور خارجه ایران، امروز سه‌شنبه ۲۱ آوریل، دستگیری‌ افراد در امارات متحده عربی را که به گفته ابوظبی اعضای یک گروه مرتبط با ایران بوده و در حال برنامه‌ریزی برای اقدامات تروریستی در این کشور بوده‌اند، محکوم کرد

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در بیانیه‌ای گفت که این دستگیری‌ها تحت «بهانه‌های بی‌اساس» انجام شده است و از امارات متحده عربی خواست «به حقوق و کرامت انسانی افراد احترام بگذارد و از رفتارهای تلافی‌جویانه خودداری کند.»

روز دوشنبه، مقامات امارات متحده عربی اعلام کردند که گروه دستگیرشده در تلاش برای جذب اماراتی‌ها و هدایت وجوه به نهادهای خارجی «مشکوک» بوده‌اند.

روابط بین ایران و امارات متحده عربی از زمان وقوع درگیری بین ایران، ایالات متحده و اسرائیل در 28 فوریه به شدت متشنج شده است.

ایران کشورهای حوزه خلیج را به اجازه دادن به نیروهای آمریکایی برای انجام حملات از خاک خود متهم می‌کند و در طول جنگ حملات موشکی و پهپادی علیه آنچه منافع ایالات متحده در آن کشورها می‌نامد، انجام داده است.

کشورهای حوزه خلیج بارها این اتهامات را رد کرده‌اند و حتی قبل از درگیری گفته‌اند که اجازه نمی‌دهند از خاک یا حریم هوایی آنها برای حمله به ایران استفاده شود. از آن زمان، آنها به آنچه که می‌گویند هسته‌‌های مرتبط با ایران و متحد لبنانی‌اش حزب‌الله هستند، حمله کرده‌اند.

ای‌اف‌پی/ب.ن