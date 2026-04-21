دیدار رئیس اداره روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان با کمیسیون اتحادیه اروپا
اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیس اداره روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، میگوید در دیدار با کمیسیون اتحادیه اروپا تأکید میکنند که اقلیم هیچ نقشی در جنگ و تنش در منطقه ندارد.
امروز سهشنبه ۲۱ آوریل ۲۰۲۶، سفین دزهای، رئیس اداره روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، در جریان سفر به اروپا، در بروکسل به گزارشگر کوردستان۲۴ گفت: «با کمیسیون اتحادیه اروپا دیدار میکنیم و میخواهیم همه بدانند که اقلیم کوردستان هیچ نقشی در جنگ و تنش در منطقه ندارد و میخواهیم آنها از نزدیک از حوادث مطلع باشند.»
وی افزود: «مسائل بین اربیل و بغداد نیز از دیگر محورهای مورد گفتوگو در دیدار خواهد بود، زیرا پس از سال ۲۰۰۳ کشورهای اروپایی نقش چشمگیری در بازسازی عراق داشتند. خواسته اصلی اقلیم کوردستان این است که آنها در حل مسائل نقش ایفا کنند.»
رئیس اداره روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان گفت که بیشتر کشورهای اروپایی حملات اخیر به اقلیم کوردستان را محکوم کردهاند.
