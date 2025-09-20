آمریکا هزاران پناهجوی سوری را اخراج میکند
وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده است ادامهی برنامهی حمایت موقت از پناهجویان سوری با منافع ملی این کشور در تضاد است
وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ به وضعیت «حمایت موقت» هزاران پناهجوی سوری ساکن این کشور پایان میدهد. این وزارتخانه دلیل این تصمیم را مغایرت ادامه این برنامه با منافع ملی آمریکا عنوان کرده است.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «وضعیت سوریه دیگر مانعی برای بازگرداندن ایمن شهروندان سوری به کشورشان نیست.» این بیانیه میافزاید: «سوریه برای نزدیک به دو دهه کانون تروریسم و افراطگرایی بوده است، بنابراین اجازه دادن به سوریها برای ماندن در کشور ما برخلاف منافع ملی ماست.»
بر اساس آمارهای وزارت امنیت داخلی آمریکا، حدود ۶ هزار شهروند سوری تحت برنامه «حمایت موقت» در این کشور اقامت دارند و دولت دونالد ترامپ دو ماه به آنها برای بازگشت به کشورشان فرصت داده است.