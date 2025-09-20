محصول سماق دامنهی کوه "گاره" از کوردستان به ترکیه و اروپا صادر میشود
پیشبینی میشود امسال تولید سماق در استان دهوک با ۲۰ درصد افزایش به ۷ هزار و ۴۸۰ تن برسد
با بازگشایی مسیرهای دسترسی به دامنهی کوه گاره در محدوده شهرستان آمیدی، شهروندان برداشت محصول سماق را از باغهای خود آغاز کردهاند. این منطقه که از قطبهای تولید سماق به شمار میرود، پتانسیل تولید سالانه ۵۰۰ تن از این محصول را دارد.
حسین صدیق، یکی از اهالی روستای دیرشی، به کوردستان٢٤ گفت: «مردم از محصول سماق منطقه سود خوبی میبرند و درآمد فروش آن بسته به وسعت باغها، به ۵ تا ۱۰ میلیون دینار نیز میرسد.»
جمال دیرشی، یکی دیگر از باغداران، نیز اظهار داشت: «محصول امسال بسیار خوب است و هر کیلوگرم آن به قیمت ۵ هزار دینار به فروش میرسد. برخی از باغداران منطقه تا ۱۵ و ۲۰ میلیون دینار از این محصول درآمد دارند.»
پیشبینی میشود تولید سماق در استان دهوک امسال با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، به ۷ هزار و ۴۸۰ تن برسد. تاکنون ۴۵۰ تن از این محصول به بازارهای ترکیه و اروپا صادر شده که نشاندهندهی تقاضای بالا برای سماق مناطق کوردستان است.
مصلح حسین، معاون مدیرکل کشاورزی دهوک، به کوردستان٢٤ گفت: «سماق کوردستان و بهویژه این منطقه، تقاضای زیادی در بازارهای جهانی دارد و به ترکیه و اروپا صادر شده است.»
مساحت کل اراضی زیر کشت سماق در استان دهوک، ٣ هزار و ١٢٥ هکتار است.