حماس اعلام کرده است که به دلیل «ماجراجویی نتانیاهو»، تصویر گروگان‌ها را در آستانه‌ی عملیات گسترده اسرائیل در غزه منتشر می‌کند.

1 ساعت پیش

جنبش حماس روز شنبه، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۹ شهریور ۱۴۰۴)، در پی آغاز عملیات گسترده ارتش اسرائیل در نوار غزه، تصویر جدیدی از گروگان‌های در اختیار خود را منتشر و آن را «عکس وداع» توصیف کرد.

در این تصویر ۴۷ گروگان دیده می‌شوند. حماس در توضیح آن نوشته است: «به دلیل ماجراجویی نتانیاهو و تسلیم‌پذیری زامیر، تصویر وداع گروگان‌ها در زمان آغاز عملیات در غزه منتشر می‌شود.»

ارتش اسرائیل روز گذشته، جمعه، اعلام کرد که برای حمله‌ای «بی‌سابقه» به شهر غزه آماده می‌شود و از ساکنان خواست این منطقه را تخلیه کنند. از زمان آغاز حمله زمینی به نوار غزه در روز سه‌شنبه گذشته، این شهر به شدت بمباران شده است.

شهر غزه بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهر در نوار غزه محسوب می‌شود، به‌ویژه پس از آنکه تعداد زیادی از آوارگان به دنبال ویران شدن شهرهایشان در شمال، در این شهر پناه گرفته‌اند.