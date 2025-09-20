در حمله‌ی افراد مسلح ناشناس در نزدیکی روستای «زردکه» در شهرک پردی، یک شهروند کورد زخمی و دیگری ربوده شد

40 دقیقه پیش

در پی افزایش تحرکات داعش در منطقه‌ی اداری استان کرکوک، دو شهروند کورد در کمین افراد مسلح گرفتار شدند که در نتیجه‌ی آن، یک نفر به شدت زخمی و دیگری ربوده شد.

این حادثه شامگاه جمعه، ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۸ شهریور ۱۴۰۴)، در نزدیکی روستای «زردکه» در محدوده‌ی شهرک پردی رخ داد. چهار فرد مسلح ناشناس به دو شهروند به نام‌های «پاله نجم‌الدین» و «سامان واحد» حمله کردند. در نتیجه‌ی این تیراندازی، پاله نجم‌الدین پس از زخمی شدن موفق به فرار شد، اما سامان واحد توسط مهاجمان به مکانی نامعلوم ربوده شد.

حسیب محمد، یکی از ساکنان روستای زردکه، به خبرنگار کوردستان٢٤ گفت که این حادثه ترس و نگرانی شدیدی در میان مردم ایجاد کرده است. یکی دیگر از ساکنان منطقه، با اشاره به خطرات امنیتی گفت: «مردم بدون سلاح از خانه‌های خود خارج نمی‌شوند. هرگاه بخواهند برای کاری بیرون بروند، چند نفری و با سلاح حرکت می‌کنند.»

ستار احمد، از بستگان سامان واحد، نیز اظهار داشت: «ما هیچ سوءظن قبیله‌ای به کسی نداریم و با تمام ساکنان منطقه در صلح و خویشاوندی زندگی می‌کنیم.»

در پی این حادثه، نیروهای امنیتی عراق با حضور در محل، عملیات گسترده‌ای را برای یافتن فرد ربوده‌شده و عاملان حمله آغاز کرده‌اند که تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

مرز شهرک پردی و مناطق اطراف آن، به‌ویژه پس از حوادث ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ و خروج نیروهای پیشمرگه، با خلاء امنیتی مواجه شده است. این خلاء باعث شده تا گروه‌های مسلح، به ویژه بقایای داعش، از این منطقه به عنوان مسیری برای تحرکات خود استفاده کرده و به طور مکرر علیه شهروندان غیرن نظامی دست به اقدامات خشونت‌آمیز بزنند.