سال تحصیلی جدید در کوردستان با حضور بیش از ۱.۸ میلیون دانشآموز آغاز شد
همزمان با آغاز سال تحصیلی ۲۰۲۵-۲۰۲۶، وزارت آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان از اجرای اصلاحات گسترده، ساخت صدها مدرسه و تغییرات بنیادین در برنامههای درسی خبر داد.
امروز یکشنبه، ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۰ شهریور ۱۴۰۴)، سال تحصیلی جدید در سراسر اقلیم کوردستان آغاز شد و مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کوردستان زنگ یکی مدارس شهر زاخو را برای بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار دانشآموز نواخت. در این سال تحصیلی، ۱۴۶ هزار معلم رسمی به همراه صدها معلم حقالتدریس، مسئولیت پیشبرد فرآیند آموزشی را بر عهده دارند.
سامان سیویلی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان، در گفتوگو با کوردستان٢٤ اعلام کرد که این وزارتخانه گامهای بزرگی در راستای اصلاحات برداشته است.
اصلاحات بنیادین در زیرساخت و محتوای آموزشی
سیویلی با اشاره به اقدامات انجام شده در دوره نهم کابینه دولت اقلیم کوردستان، بر اصلاحات در محیط و ابنیه مدارس، نوسازی ساختمانها، دیجیتالیسازی نظام آموزشی و راهاندازی پلتفرمهای جدید برای دانشآموزان تأکید کرد.
وی افزود: «در مقایسه با کشورهای منطقه و سایر شهرهای عراق، ما افتخار میکنیم که وزارت آموزش و پرورش توانسته این گامهای بزرگ را بردارد. تغییرات این وزارتخانه، تغییراتی ریشهای هستند و شاید به آسانی به چشم نیایند.»
به گفتهی وی، در این دوره عنوان ۵۰۰ نوع کتاب درسی تغییر یافته و برنامههای درسی از ابتدا تا انتها با بازنگری زبانی برای رفع اشکالات گذشته، متحول شدهاند. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد که این تغییرات بر اساس نیازهای روز انجام شده تا کوردستان با تحولات جهان پیشرفته همگام باشد و افزود: «برنامهای که ۳۰ سال پیش تدوین شده، ممکن است برای عصر حاضر مناسب نباشد، به همین دلیل ما برنامههای درسی را بهروز کردهایم.»
توسعهی زیرساختها و تأمین تدارکات
سیویلی همچنین به بهبود سطح آموزش در اقلیم کوردستان در مقایسه با سایر شهرهای عراق و منطقه اشاره کرد و گفت که تنها در دوره نهم کابینه، وزارت آموزش و پرورش ۲۲۷ ساختمان جدید احداث کرده و با افتتاح ۲۹ مدرسه دیگر در تاریخ ۱ اکتبر، این تعداد به ۲۶۰ مدرسه خواهد رسید. علاوه بر این، ۲۱۰۰ مدرسه نیز نوسازی شدهاند.
برای سال تحصیلی جاری، بیش از ۲۲ میلیون نسخه کتاب جدید چاپ شده و هشت و نیم میلیون لیتر نفت سفید برای گرمایش مدارس تأمین گردیده است. وزارت آموزش و پرورش همچنین تصمیم دارد طرح لباس فرم دانشآموزان را برای سال تحصیلی آینده تغییر دهد.
همزمان، سال تحصیلی جدید در کرکوک نیز با حضور ۶۰۰ هزار دانشآموز آغاز شد که از این تعداد، ۱۰۰ هزار نفر در مدارس با نظام آموزشی کوردی تحصیل میکنند.