مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد که گفتگوها با ایران ادامه خواهد یافت و قرار است این هفته دیدارهایی در نیویورک برگزار شود

5 ساعت پیش

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه، ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱ مهر ۱۴۰۴)، اعلام کرد که تلاش‌های دیپلماتیک برای حل‌وفصل مسئله‌ی برنامه‌ی هسته‌ای ایران در «مرحله‌ای دشوار» قرار دارد، اما گفتگوها متوقف نخواهد شد.

گروسی به خبرگزاری فرانسه گفت: «بدیهی است که مرحله‌ی کنونی بسیار چالش‌برانگیز است، اما نکته‌ی مهم این است که ارتباطات ادامه دارد. ما قصد داریم امروز در نیویورک با ایران دیدار کنیم و احتمالاً دیدارهای بیشتری نیز در این هفته برگزار خواهد شد.»

واکنش ایران

در همین حال، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه‌ی ایران، در گفتگو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که در نشست‌های نیویورک راه‌حلی برای برنامه‌ی هسته‌ای ایران حاصل شود، در غیر این صورت اقدامات لازم اتخاذ خواهد شد. وی در عین حال بر آمادگی تهران برای یافتن راه‌حل دیپلماتیک تأکید کرد.

عراقچی درباره‌ی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «ما وارد مرحله‌ی جدیدی از تعامل با آژانس می‌شویم، اما نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.»

پیشینه‌ی تنش‌ها

مقامات ایرانی پیش‌تر اعلام کرده بودند که اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان در فعال‌سازی مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها، تلاش‌های چند ماهه با آژانس برای ازسرگیری نظارت‌ها را از بین برده است.

در ماه جاری، ایران و آژانس در قاهره به توافقی دست یافتند که امکان بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران را فراهم می‌کرد. با این حال، روز جمعه، ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۸ شهریور ۱۴۰۴)، شورای امنیت سازمان ملل پیش‌نویس قطعنامه‌ی لغو کامل تحریم‌ها علیه ایران را تصویب نکرد.

اگر تا ۲۷ سپتامبر توافقی در مورد برنامه‌ی هسته‌ای حاصل نشود، تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران مجدداً اعمال خواهد شد.