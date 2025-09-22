دیدار نچیروان بارزانی و محسن مندلاوی؛ تأکید بر حل مشکلات اربیل و بغداد

رئیس اقلیم کوردستان و نایب‌رئیس پارلمان عراق در اربیل، بر اهمیت حل‌وفصل اختلافات بر اساس قانون اساسی و توافقات موجود تأکید کردند.

1 ساعت پیش

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، روز دوشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۱ شهریور ۱۴۰۴) در اربیل با محسن مندلاوی، نایب‌رئیس پارلمان عراق و هیئت همراه وی دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس بیانیه‌ی ریاست اقلیم کوردستان، در این نشست آخرین وضعیت عمومی عراق، فرآیند سیاسی، انتخابات آتی پارلمان، برنامه‌های مجلس نمایندگان و روابط اربیل و بغداد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طرفین بر اهمیت حل مشکلات عراق، به‌ویژه حل‌وفصل اختلافات میان اربیل و بغداد بر مبنای قانون اساسی و توافقات، تأکید کردند و این امر را به نفع آرامش، ثبات و پیشرفت کشور دانستند.

در همین راستا، نچیروان بارزانی از تمام شخصیت‌ها و طرف‌هایی که برای حل مشکلات تلاش می‌کنند، قدردانی کرد و حمایت خود را از تلاش‌ها و تفاهمات میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال در خصوص مسائل مربوط به استحقاقات مالی و حقوق کارمندان اقلیم کوردستان، مورد تأکید قرار داد.

دو طرف همچنین بر اهمیت برگزاری انتخابات آتی پارلمان عراق توافق کرده و آمادگی‌های لازم در این زمینه را بررسی نمودند. آن‌ها تقویت فرآیند دموکراسی را برای حفظ آرامش و ثبات کشور ضروری دانستند.

اهمیت همکاری و هماهنگی میان جریان‌های سیاسی و سایر موضوعات مورد علاقه‌ی مشترک، از دیگر محورهای این دیدار بود.