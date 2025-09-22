مصر با پیروزی بر برزیل، قهرمان جام جهانی مینی فوتبال بانوان در اربیل شد
مسابقات جام جهانی مینیفوتبال بانوان با حضور مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، برگزار شد و تیم کوردستان به مقام چهارم دست یافت
بازی فینال جام جهانی مینی فوتبال بانوان، روز دوشنبه، ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱ مهر ۱۴۰۴)، با حضور مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، در شهر اربیل، پایتخت اقلیم، میان تیمهای ملی بانوان برزیل و مصر برگزار شد. در این دیدار، تیم مصر موفق شد در ضربات پنالتی حریف خود را شکست دهد و عنوان قهرمانی را از آن خود کند.
محمد دوسری، رئیس فدراسیون جهانی مینی فوتبال، ضمن ابراز شگفتی از استقبال گرم اقلیم کوردستان از این مسابقات، اظهار داشت: «اطمینان دارم که جام جهانی فوتبال بانوان در اربیل بسیار موفقیتآمیز برگزار شد. آرامش و ثبات این منطقه، عاملی کلیدی برای انتخاب اقلیم کوردستان به عنوان میزبان این رقابتها بود.»
این دوره از جام جهانی مینی فوتبال بانوان برای نخستین بار با مشارکت شش تیم از قارههای مختلف جهان در اربیل برگزار گردید. در این مسابقات، تیم بانوان کوردستان در کنار تیمهای برزیل، مصر، اردن، پاکستان و لبنان به رقابت پرداخت.
در مرحلهی نیمهنهایی، مصر با غلبه بر تیم کوردستان به فینال راه یافت و برزیل نیز با شکست لبنان، دیگر فینالیست این دوره از رقابتها شد. تیم کوردستان در نهایت به مقام چهارم این مسابقات دست یافت.