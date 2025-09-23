اردوغان در سازمان ملل: اسرائیل باید تمام نیروهای خود را از غزه خارج کند

رئیس‌جمهور ترکیه می‌گوید دولت نتانیاهو تهدیدی برای منطقه است

4 ساعت پیش

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز دوشنبه، ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱ مهر ۱۴۰۴)، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که اسرائیل باید تمام نیروهای نظامی خود را از غزه خارج کند.

اردوغان اظهار داشت: «دولت نتانیاهو می‌خواهد تأسیس دولت فلسطین را غیرممکن سازد. ما به کشورهایی که دولت فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند تبریک می‌گوییم. همه‌ی ما باید برای برقراری آتش‌بس میان حماس و اسرائیل و گشایش مسیر کمک‌های بشردوستانه به غزه تلاش کنیم.»

وی با تأکید بر اینکه «ایستادگی در برابر سرکوبگری اسرائیل یک مسئولیت اخلاقی است»، افزود: «اسرائیل تهدیدی جدی برای ثبات منطقه است. نسل‌کشی در غزه با تمام قوا ادامه دارد و هیچ انسان باوجدانی نمی‌تواند در برابر آن سکوت کند.»

هم‌زمان با هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، نشستی به ریاست مشترک فرانسه و عربستان سعودی با محوریت راه‌حل دو دولتی برگزار شد که ده‌ها تن از سران کشورها در آن شرکت کردند.

روز یکشنبه، ۲۱ سپتامبر، کشورهای بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغال نیز به طور رسمی دولت مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند.