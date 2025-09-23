وزارت پیشمرگه‌ی دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد که روند اصلاحات و ایجاد یک یگان حسابداری نظامی یکپارچه برای تمامی نیروهای پیشمرگه به مراحل پایانی خود نزدیک شده است

وزارت پیشمرگه‌ی دولت اقلیم کوردستان روز دوشنبه، ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱ مهر ۱۴۰۴)، اعلام کرد که به مراحل نهایی اصلاحات در یگان‌های ۷۰ و ۸۰ و تأسیس یک یگان حسابداری نظامی یکپارچه نزدیک شده است.

در جلسه‌ای با حضور شورش اسماعیل، وزیر پیشمرگه، و نماینده‌ی نیروهای ائتلاف، آخرین گام‌های فرآیند اصلاحات در یگان‌های ۷۰ و ۸۰، اجرای بندهای توافق‌شده، چالش‌های موجود و دستورالعمل‌های حسابداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست، تصمیم گرفته شد تا یکی از بندهای کلیدی اصلاحات، یعنی ایجاد یک یگان حسابداری نظامی یکپارچه برای تمام نیروهای پیشمرگه‌ی کوردستان زیر چتر وزارت پیشمرگه، اجرایی شود.

در بیانیه‌ی این وزارتخانه آمده است که این تصمیم، گامی تاریخی برای آغاز تشکیل یک نیروی یکپارچه‌ی کوردستانی است و فرآیند اصلاحات را به مراحل پایانی خود نزدیک می‌کند.

پیش‌تر، عثمان محمد، مدیرکل اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی وزارت پیشمرگه، روز سه‌شنبه، ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۵ شهریور ۱۴۰۴)، به کوردستان٢٤ گفته بود: «مسرور بارزانی بر لزوم پیوستن سریع یگان‌های ۷۰ و ۸۰ به وزارت پیشمرگه تأکید کرده است. ما در حال آماده‌سازی برای تشکیل فرماندهی‌های ۱ و ۲ تحت نظر وزارتخانه هستیم.»

وی افزوده بود که با انحلال ساختار کنونی یگان‌های ۷۰ و ۸۰، وظایف آن‌ها تغییر کرده و این دو فرماندهی حزبی به طور کامل تحت کنترل وزارت پیشمرگه قرار خواهند گرفت.