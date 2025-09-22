پروژهی آبرسانی اربیل؛ با تکمیل فاز دوم، بیش از هزار حلقه چاه مسدود میشود
مدیرکل آب و فاضلاب اقلیم کوردستان اعلام کرد که فاز دوم پروژهی آبرسانی اربیل در اوایل ماه نوامبر به بهرهبرداری آزمایشی میرسد
آری احمد، مدیرکل آب و فاضلاب دولت اقلیم کوردستان، روز دوشنبه، ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱ مهر ۱۴۰۴)، به وبسایت کوردستان٢٤ اعلام کرد که عملیات اجرایی فاز دوم پروژهی آبرسانی اضطراری شهر اربیل به سرعت در حال پیشرفت است و آب این پروژه در اوایل ماه نوامبر به صورت آزمایشی به منازل خواهد رسید.
وی افزود: «فاز دوم پروژه ۶۵ درصد از کل آن را شامل میشود و با تکمیل آن، پروژه به ۱۰۰ درصد ظرفیت خود خواهد رسید. اگرچه تعداد محلهها و مناطق تحت پوشش در فاز دوم بیشتر از فاز اول است، اما کارها با سرعت بالایی در حال انجام است.»
آری احمد همچنین اشاره کرد که تاکنون ۲۵۴ حلقه چاه آب به دلیل اجرای این پروژه مسدود شدهاند و با تکمیل نهایی آن، بیش از هزار حلقه چاه از مدار بهرهبرداری خارج خواهند شد.
سال گذشته (۲۰۲۴)، مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، سنگ بنای این پروژهی راهبردی را گذاشت که با بودجهای معادل ۴۸۰ میلیون دلار توسط یک شرکت داخلی اجرا میشود.
در فاز دوم، محلهها و مناطق واقع در میان دو خیابان ۱۲۰ متری و ۱۵۰ متری از جمله عنکاوه، پارک ۳۲، کوران عنکاوه، بحرکه، گردجوتیار، سهبردان، شاویس و پیرزین از مزایای این پروژه بهرهمند خواهند شد.
پیش از این، روز یکشنبه، ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۹ تیر ۱۴۰۴)، در مراسم افتتاح فاز اول این پروژه، مسرور بارزانی در پیامی اعلام کرده بود: «با این پروژه، آب شرب ۲۴ ساعته برای شهروندان تأمین میشود و مایهی افتخار است که در زمانی بیسابقه توسط یک شرکت بومی و با نیروی کار داخلی به سرانجام رسیده است. ما وعدهی خود برای حل مشکل آب اربیل را در کمتر از یک سال محقق کردیم و این مشکل برای ۳۰ سال آینده برطرف شده است.»