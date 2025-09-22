تاکید مسرور بارزانی و محسن مندلاوی بر لزوم تأمین حقوق مالی اقلیم کوردستان

مسرور بارزانی و محسن مندلاوی بر تأمین کامل مطالبات مالی مردم کوردستان بر طبق قانون اساسی تأکید کردند

2 ساعت پیش

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان و سرپرست ریاست پارلمان عراق در دیداری در اربیل، بر ضرورت حل اختلافات میان اربیل و بغداد بر پایه قانون اساسی و تأمین کامل حقوق و مطالبات مالی اقلیم کوردستان تأکید کردند.

مسرور بارزانی، روز دوشنبه، ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۱ شهریور ۱۴۰۴)، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، میزبان هیئتی از پارلمان عراق به ریاست محسن مندلاوی، سرپرست ریاست پارلمان این کشور بود.

در این دیدار که با حضور شاخوان عبدالله، نایب‌رئیس پارلمان عراق، برگزار شد، طرفین آخرین تحولات و وضعیت عمومی عراق و همچنین آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات آتی پارلمان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

دو طرف بر اهمیت حل و فصل مسائل موجود میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق بر اساس احترام به نظام فدرالی و جایگاه قانونی اقلیم کوردستان تأکید کردند. همچنین، لزوم تأمین حقوق مصرح در قانون اساسی و پرداخت مطالبات مالی اقلیم کوردستان از دیگر محورهای مورد توافق در این نشست بود.