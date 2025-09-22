پرزیدنت بارزانی و محسن مندلاوی انتخابات آینده عراق را بررسی کردند

در دیدار پرزیدنت بارزانی و مندلاوی بر اهمیت هماهنگی میان نیروها و احزاب سیاسی عراق برای عبور از چالش‌های کنونی و تضمین ثبات در کشور تأکید شد

1 ساعت پیش

پرزیدنت مسعود بارزانی در دیدار با هیئتی از ائتلاف «اساس» عراق به ریاست محسن مندلاوی، آخرین تحولات سیاسی این کشور و لزوم هماهنگی میان جریان‌های سیاسی را مورد گفتگو قرار داد.

پرزیدنت مسعود بارزانی، روز دوشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۱ شهریور ۱۴۰۴)، در صلاح‌الدین از هیئتی از ائتلاف «اساس» عراق به ریاست محسن مندلاوی استقبال کرد.

بر اساس بیانیه‌ای که از سوی ستاد بارزانی منتشر شده است، در این دیدار وضعیت سیاسی عراق و انتخابات آینده‌ی پارلمان این کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در بخش دیگری از این دیدار، بر اهمیت هماهنگی میان نیروها و احزاب سیاسی عراق برای عبور از چالش‌های کنونی و تضمین ثبات در کشور تأکید شد.