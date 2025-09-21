نخست‌وزیر اقلیم کوردستان ضمن نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در زاخو، بر اهمیت پرورش نسل آینده و دیجیتالی‌سازی آموزش تأکید کرد

9 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، روز یکشنبه، ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۰ شهریور ۱۴۰۴)، با حضور در شهر زاخو، زنگ آغاز سال تحصیلی جدید ۲۰۲۵-۲۰۲۶ را به صدا درآورد و در سخنرانی خود بر لزوم تبدیل «میهن‌پرستی» و «حفاظت از محیط زیست» به ارکان اصلی نظام آموزشی تأکید کرد.

نخست‌وزیر در ابتدای سخنان خود، آغاز سال تحصیلی را به تمامی دانش‌آموزان، معلمان و مردم کوردستان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که این سال، سالی سرشار از موفقیت و دستاورد برای همگان باشد.

تقدیر از فداکاری معلمان و نقش والدین

مسرور بارزانی با قدردانی از حمایت والدین در فرستادن فرزندانشان به مدارس، اظهار داشت: «ایمان راسخ دارم که این کودکان، آینده‌سازان و رهبران فردا خواهند بود و کشور ما را به سوی مراحل پیشرفته‌تری هدایت خواهند کرد.»

وی همچنین با سپاس ویژه از جامعه‌ی معلمان گفت: «معلمان میهن‌پرست و دلسوز ما با وجود تمام سختی‌ها، چالش‌ها و کمبودها، با فداکاری خود نگذاشتند که فرآیند آموزش متوقف شود و دانش‌آموزی از تحصیل محروم بماند.» نخست‌وزیر اقلیم کوردستان متعهد شد که دولت از حقوق تمام کارمندان، به‌ویژه معلمان، پشتیبانی کرده و برای جبران زحمات آنان تلاش خواهد کرد.

اصلاحات دیجیتال؛ دستاوردی تاریخی برای نظام آموزشی

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاحات ساختاری در وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: «سیستم آموزش الکترونیکی (E-Parwarda) که راه‌اندازی شده، یک دستاورد تاریخی است. این سامانه با فراهم کردن داده‌های دقیق، به مسئولان اجازه می‌دهد تا تصمیمات خود را بر مبنای اصول علمی اتخاذ کنند.»

وی افزود که برنامه‌های دیگری نیز برای بهبود ارتباط الکترونیکی دانش‌آموزان با نظام آموزشی در دست اجراست که تأثیری بزرگ بر سطح علمی و درک دانش‌آموزان خواهد داشت و این پیشرفت‌ها در سطح خاورمیانه نمونه است.

توسعه‌ی زیرساخت‌های آموزشی و عمرانی در زاخو

مسرور بارزانی همزمان با تبریک سالگرد تأسیس اداره‌ی مستقل زاخو، به توسعه‌ی زیرساخت‌ها اشاره کرد و افزود: «در سال‌های گذشته با تلاش‌های فراوان، بیش از ۲۰۰ مدرسه‌ی جدید در سراسر کوردستان ساخته شده و نزدیک به ۲۰۰۰ مدرسه نیز نوسازی شده‌اند.»

نخست‌وزیر در ادامه چندین پروژه‌ی راهبردی را در زاخو افتتاح کرد که شامل بیمارستان کودکان، نمایشگاه بین‌المللی و فاز دوم کورنیش زاخو می‌شود و تأکید کرد که زاخو به نمادی از پیشرفت در کوردستان، عراق و منطقه تبدیل شده است.

محورهای اصلی پرورش نسل آینده: میهن‌پرستی و حفاظت از محیط زیست

بارزانی با بیان اینکه «پرورش» دانش‌آموزان از «آموزش» آنان مهم‌تر است، تأکید کرد: «از همه‌ی معلمان، دانش‌آموزان و والدین می‌خواهم که موضوع میهن‌پرستی و حفاظت از محیط زیست را به بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام آموزشی در هر مدرسه و هر خانه تبدیل کنند.»

وی در پایان خواستار ایجاد رابطه‌ای سالم و استوار میان دانش‌آموزان و معلمان بر پایه‌ی «عشق و احترام متقابل، نه ترس و اجبار» شد و گفت: «والدین و معلمان باید پشتیبان دانش‌آموزان باشند تا آنان با تمام توان خود، گام در راه ساختن کوردستانی آبادتر و آینده‌ای روشن‌تر بگذارند.»