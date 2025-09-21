مسرور بارزانی اعلام کرد که این بیمارستان با استانداردهای بین‌المللی ساخته شده و دولت اقلیم کوردستان به تأمین خدمات اساسی برای شهروندان متعهد است

8 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز یکشنبه، ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۰ شهریور ۱۴۰۴)، در جریان سفر به شهر زاخو و در ادمه‌ی افتتاح پروژه‌های خدماتی و عمرانی در استان دهوک، بیمارستان تخصصی کودکان زاخو را افتتاح کرد. وی در این مراسم با تأکید بر تداوم خدمت‌رسانی به شهروندان، سخنانی ایراد کرد.

نخست‌وزیر در سخنرانی خود تأکید کرد که این مرکز درمانی مطابق با استانداردهای پیشرفته‌ی بین‌المللی ساخته شده و دولت به اجرای پروژه‌های راهبردی و خدمت‌رسانی به شهروندان در سراسر کوردستان ادامه خواهد داد.

متن کامل سخنرانی مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان:

به نام خداوند بخشنده و مهربان

خواهران و برادران گرامی،

امروز برای افتتاح چندین پروژه‌ی مهم به زاخو آمده‌ایم. یکی از این پروژه‌ها، همین بیمارستان کودکان است که از امروز فعالیت خود را آغاز کرده و در خدمت شهروندان، به‌ویژه مردم عزیز شهر زاخو، خواهد بود.

این دستاورد را به همگان تبریک می‌گویم. بی‌تردید، دولت به پشتیبانی خود ادامه خواهد داد تا خدمات بیشتری به مردم ارائه کنیم و خدمات اساسی مورد نیاز برای همه‌ی شهروندان تأمین شود.

خوشحالم که این بیمارستان در سطح بسیار بالایی ساخته شده است. امیدوارم هیچ‌کس هرگز مجبور به مراجعه به بیمارستان نشود، اما اگر چنین نیازی پیش آمد، امید من این است که در اینجا بهترین خدمات به بیماران، به‌ویژه کودکان عزیزمان، ارائه شود و هرگز نیازی به مراجعه به مکان دیگری نداشته باشند و هر آنچه از نظر درمانی و بهداشتی لازم است، در همین‌جا برایشان فراهم گردد.

بار دیگر از همه‌ی دست‌اندرکاران تشکر می‌کنم. از تمام پزشکان و کارکنان نیز برای زحماتی که کشیده‌اند، سپاسگزارم. امیدوارم همواره موفق باشید و کوردستان ما ان‌شاءالله روز به روز به سوی روزهای بهتر و آبادانی بیشتر گام بردارد. بسیار سپاسگزارم.