مسرور بارزانی در گفتگو با کوردستان٢٤: زاخو به مقصدی جذاب برای گردشگران تبدیل شده است

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در چهارمین سالگرد تأسیس اداره‌ی مستقل زاخو، از پیشرفت‌های چشمگیر این شهر قدردانی کرد

7 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز یکشنبه، ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۰ شهریور ۱۴۰۴)، در حاشیه‌ی سفر به زاخو، در گفت‌وگوی اختصاصی با میهڤان مجید، خبرنگار کوردستان٢٤، به مناسبت چهارمین سالگرد تأسیس اداره‌ی مستقل این شهر سخن گفت.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان ضمن تبریک این مناسبت به تمام مردم کوردستان و به‌ویژه ساکنان زاخو، اظهار داشت: «ما شاهد پیشرفت چشمگیری در زاخو بوده‌ایم. از تمام مسئولان، از گوهدار شیخو(رئیس اداره‌ی زاخو) و همه‌ی کادر اداری که تلاش بسیاری کرده‌اند، قدردانی می‌کنم. اکنون زاخو به مکانی جذاب برای بازدید تمام مردم کوردستان و همچنین گردشگرانی از دیگر مناطق عراق تبدیل شده است.»

وی در ادامه به پروژه‌های عمرانی و خدماتی جدید اشاره کرد و افزود: «یکی از پروژه‌ها، افتتاح بیمارستان کودکان بود. پس از آن نیز یک نمایشگاه بین‌المللی را افتتاح خواهیم کرد. همچنین فاز دوم کورنیش(خیابان ساحلی) زاخو نیز آماده است که آن را نیز افتتاح می‌کنیم.»