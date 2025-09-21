شاخوان عبدالله: توافق برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کوردستان نهایی شد

معاون رئیس پارلمان عراق از نهایی شدن پیش‌نویس توافق جدید نفتی با ترکیه خبر داد

7 ساعت پیش

دکتر شاخوان عبدالله، معاون رئیس پارلمان عراق، روز یکشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۰ شهریور ۱۴۰۴)، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کوردستان توافق صورت گرفته است.

او افزود: «توافق‌های نفتی، غیرنفتی و پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کوردستان انجام شده است.» وی همچنین اشاره کرد که پیش‌نویس توافق جدید میان شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) و شرکت‌های ترکیه‌ای برای انتقال نفت اقلیم کوردستان به بندر جیهان نهایی شده است.

شاخوان عبدالله تصریح کرد: «هیچ مانعی باقی نمانده و تنها لازم است که دولت عراق به تعهدات اخلاقی و قانونی خود در قبال توافقی که در روزهای گذشته برای ارسال حقوق انجام شده، عمل کند.»

معاون رئیس پارلمان عراق در خصوص موضوع انتقال معلمان به بغداد گفت: «انتقال معلمان در چارچوب بودجه نبود، اما ما از اختیارات خود به عنوان هیئت رئیسه برای انتقال ۱۵ هزار و ۹۰۰ کارمند و معلم از مناطق کوردستانی خارج از اداره‌ی اقلیم به بغداد استفاده کردیم.» وی افزود: «اما تفکر شوونیستی چنان بر آن‌ها حاکم است که این انتقال را نپذیرفتند و به آن رأی ندادند.»