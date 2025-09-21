مسرور بارزانی نخستین نمایشگاه بینالمللی زاخو را افتتاح کرد
با حضور نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، نخستین نمایشگاه بینالمللی بازرگانی در ادارهی مستقل زاخو با مشارکت بیش از ۱۰۰ شرکت داخلی و خارجی آغاز به کار کرد.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز یکشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۰ شهریور ۱۴۰۴)، نخستین نمایشگاه بینالمللی بازرگانی را در ادارهی مستقل زاخو افتتاح کرد.
در این نمایشگاه که برای اولین بار در این سطح برگزار میشود، بیش از ۱۰۰ شرکت داخلی و خارجی که در زمینههای مختلف تجاری فعالیت میکنند، حضور دارند.
این نمایشگاه در زمینی به مساحت ۸ هزار و ۶۰۰ متر مربع احداث شده که ۴ هزار متر مربع آن به فضای سبز اختصاص یافته است. همچنین، پارکینگی به مساحت ۱۳ هزار متر مربع برای این مجموعه در نظر گرفته شده است.
از جمله امکانات این نمایشگاه میتوان به صحنهی اجرا، جایگاه مهمانان، رستوران، چندین سالن کوچک برای کنفرانس، سیستم صوتی، دوربینهای مداربسته، برق دائمی و بهترین سیستمهای تهویه و اطفاء حریق اشاره کرد.