اخبار

مسرور بارزانی: اتحادیه‌ی علمای اسلامی در تقویت میانه‌روی و همزیستی نقش مهمی دارد

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان در پیامی به مناسبت پنجاه و پنجمین سالگرد تأسیس اتحادیه‌ی علمای اسلامی، بر نقش علما در مقابله با تفکر افراط‌گرایی تأکید کرد

کوردستان مسرور بارزانی علمای اسلامی کوردستان

امروز یکشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۰ شهریور ۱۴۰۴)، به مناسبت پنجاه و پنجمین سالگرد تأسیس اتحادیه‌ی علمای اسلامی کوردستان، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، پیام تبریکی خطاب به رئیس و اعضای این اتحادیه صادر کرد.

نخست‌وزیر تأکید کرده است که علمای دینی نقشی برجسته در «مقابله با تفکر افراط‌گرایی و تقویت میانه‌روی و فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز میان اقوام مختلف کوردستان» دارند.

 

متن پیام نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان:

«در پنجاه و پنجمین سالگرد تأسیس اتحادیه‌ی علمای اسلامی کوردستان، گرم‌ترین تبریکات خود را به رئیس، اعضای دفتر اجرایی و تمام اعضای اتحادیه‌ی علما ابراز می‌دارم.

با احترام و قدردانی به نقش مهم اتحادیه‌ی علمای اسلامی کوردستان و عموم علمای دینی در تعمیق مبانی و ارزش‌های والای انسانی دین اسلام، مقابله با تفکر افراط‌گرایی و تقویت میانه‌روی و فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز میان اقوام مختلف کوردستان می‌نگریم.

مسرور بارزانی

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان

۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵»

 
 
مصطفی ابراهیم ,
Fly Erbil Advertisment