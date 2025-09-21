مسرور بارزانی: اتحادیهی علمای اسلامی در تقویت میانهروی و همزیستی نقش مهمی دارد
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان در پیامی به مناسبت پنجاه و پنجمین سالگرد تأسیس اتحادیهی علمای اسلامی، بر نقش علما در مقابله با تفکر افراطگرایی تأکید کرد
امروز یکشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۰ شهریور ۱۴۰۴)، به مناسبت پنجاه و پنجمین سالگرد تأسیس اتحادیهی علمای اسلامی کوردستان، مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، پیام تبریکی خطاب به رئیس و اعضای این اتحادیه صادر کرد.
نخستوزیر تأکید کرده است که علمای دینی نقشی برجسته در «مقابله با تفکر افراطگرایی و تقویت میانهروی و فرهنگ همزیستی مسالمتآمیز میان اقوام مختلف کوردستان» دارند.
متن پیام نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان:
«در پنجاه و پنجمین سالگرد تأسیس اتحادیهی علمای اسلامی کوردستان، گرمترین تبریکات خود را به رئیس، اعضای دفتر اجرایی و تمام اعضای اتحادیهی علما ابراز میدارم.
با احترام و قدردانی به نقش مهم اتحادیهی علمای اسلامی کوردستان و عموم علمای دینی در تعمیق مبانی و ارزشهای والای انسانی دین اسلام، مقابله با تفکر افراطگرایی و تقویت میانهروی و فرهنگ همزیستی مسالمتآمیز میان اقوام مختلف کوردستان مینگریم.
مسرور بارزانی
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان
۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵»