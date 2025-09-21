فاز دوم کورنیش(خیابان ساحلی) زاخو توسط مسرور بارزانی افتتاح شد
این پروژه با هزینهای بالغ بر ۶ میلیارد دینار و به طول نزدیک به سه کیلومتر، شامل فضای سبز گسترده، رستوران و امکانات گردشگری مدرن است.
امروز یکشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۰ شهریور ۱۴۰۴)، مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، فاز دوم پروژهی کورنیش زاخو را افتتاح کرد.
هزینهی اجرای فاز دوم پروژهی کورنیش(خیابان ساحلی) زاخو بیش از ۶ میلیارد دینار بوده و طول آن نزدیک به سه کیلومتر است. این فاز از پروژه شامل بیش از ۵۰ درصد فضای سبز است و در هر طرف آن پیادهرویی به عرض ۸ متر احداث شده است. همچنین، رستوران، کافه و قایقهای گردشگری از دیگر امکانات این پروژه هستند.
کورنیش زاخو یکی از پروژههای زیبا و جذاب کابینهی نهم دولت اقلیم کوردستان و ادارهی مستقل زاخو به شمار میرود که همواره میزبان شهروندان از مناطق مختلف کوردستان و گردشگران است.