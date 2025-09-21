ترامپ با تهدید طالبان، خواستار بازپسگیری پایگاه بگرام شد
رئیسجمهور آمریکا با اشاره به نزدیکی بگرام به تأسیسات هستهای چین، هشدار داد در صورت عدم بازگرداندن این پایگاه راهبردی، «اتفاقات بدی» رخ خواهد داد
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای سومین بار در سه روز گذشته، از طالبان خواست کنترل پایگاه هوایی بگرام را به ایالات متحده بازگرداند و این درخواست را با هشداری مبهم همراه کرد.
وی روز شنبه ۲۰ سپتامبر (۳۰ شهریور) در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «اگر افغانستان پایگاه هوایی بگرام را به سازندگانش، یعنی ایالات متحده آمریکا، بازنگرداند، اتفاقات بدی خواهد افتاد.»
ترامپ که این درخواست را نخستین بار روز پنجشنبه در جریان سفر رسمی خود به بریتانیا مطرح کرده بود، مشخص نکرده است که منظور از «اتفاقات بد» چیست، اما تأکید کرده که مذاکرات با طالبان برای بازپسگیری این پایگاه در جریان است.
اهمیت راهبردی بگرام و نگرانی از نفوذ چین
پایگاه بگرام که در فاصله حدود ۴۰ کیلومتری کابل قرار دارد، برای مدت ۲۰ سال پایگاه اصلی عملیات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان بود و پس از خروج نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۲۱، به کنترل طالبان درآمد.
ترامپ که از منتقدان سرسخت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در دوره ریاستجمهوری جو بایدن است، دلیل اصلی اصرار خود برای بازپسگیری بگرام را نزدیکی آن به مراکز هستهای چین و لزوم نظارت بر آن اعلام کرده است.
حکومت طالبان که در سطح بینالمللی در انزوا قرار دارد، در سومین سالگرد به قدرت رسیدن خود در اوت ۲۰۲۴، رژهای نظامی در این پایگاه با حضور دیپلماتهای چین و ایران برگزار کرد که نگرانیها از افزایش نفوذ پکن در افغانستان را تشدید کرده است.
واکنشها و گزارشها از مذاکرات
یک روز پس از اظهارات ترامپ، لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجهی چین، در واکنشی محتاطانه گفت که پکن به حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام میگذارد و از دامن زدن به تنش در منطقه حمایت نمیکند.
در همین حال، روزنامه «وال استریت ژورنال» به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که آمریکا در حال مذاکره با طالبان برای استقرار یک گروه کوچک از نظامیان آمریکایی در بگرام برای عملیات ضدتروریسم است. بر اساس این گزارش، این مذاکرات توسط آدام بوهلر، نماینده ویژه آمریکا در امور گروگانگیری، هدایت میشود و موضوعاتی چون تبادل زندانیان و توافقهای اقتصادی نیز در آن مطرح شده است.
طالبان تاکنون به صورت رسمی به این درخواستها واکنشی نشان نداده است، اما ذاکر جلالی، یکی از مقامات وزارت امور خارجهی طالبان، در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «افغانستان و ایالات متحده نیاز به تعامل با یکدیگر دارند، بدون آنکه آمریکا در این کشور حضور نظامی داشته باشد.» وی افزود دو کشور میتوانند بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک، روابط اقتصادی و سیاسی برقرار کنند.