نود و سومین گور دستهجمعی ایزدیان در شنگال کشف شد
یک فعال حقوق بشر ایزدی از کشف گور دستهجمعی جدیدی در جنوب شنگال خبر داد
تحسین شیخ کالو، فعال حقوق بشر ایزدی، روز یکشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۰ شهریور ۱۴۰۴)، از کشف یک گور دستهجمعی جدید در شهرستان شنگال خبر داد. با کشف این گور، تعداد کل گورهای دستهجمعی که پس از بیرون راندن داعش در این شهرستان پیدا شده، به ۹۳ مورد رسید.
تحسین شیخ کالو در یک مصاحبهی مطبوعاتی اعلام کرد: «تیمهای تخصصی این گور را در منطقه جزیره در جنوب شنگال کشف کردهاند. بقایای یکی از قربانیان استخراج و هویت او شناسایی شده است.» وی افزود: «عملیات حفاری ادامه دارد و انتظار میرود اجساد قربانیان بیشتری که در سال ۲۰۱۴ توسط داعش کشته شدهاند، پیدا شود.»
این فعال حقوق بشر با اشاره به اینکه «بیشتر قربانیان این گورها زنان و کودکانی بودهاند که به صورت دستهجمعی اعدام شدهاند»، تصریح کرد: «آنچه تاکنون کشف شده تنها بخش کوچکی از ابعاد این فاجعه را نشان میدهد، زیرا هزاران ایزدی هنوز ناپدید هستند.»
او تأکید کرد که ادامه حفاریها و بررسیهای دقیق ممکن است به کشف گورهای بیشتری منجر شود که این امر، عمق جنایاتی را که داعش علیه جامعهی ایزدی در شنگال و مناطق اطراف آن مرتکب شده است، بیشتر نمایان میکند.
از زمان آزادسازی شنگال در سال ۲۰۱۵، تیمهای متخصص داخلی و بینالمللی برای حفاری گورهای دستهجمعی به جا مانده از جنایات داعش فعالیت میکنند و با هر کشف جدید، ابعاد فاجعهی انسانی رخ داده برای ایزدیان را آشکارتر میسازند.