سوریه در ۵ اکتبر مجلس جدید را انتخاب میکند
اربیل (کوردستان٢٤)- کمیسیون انتخابات سوریه، امروز یکشنبه ۲۱ سپتامبر اعلام کرد که قرار است روند انتخاب مجلس انتقالی در ۵ اکتبر، مطابق با اعلامیه قانون اساسی که اوایل امسال اعلام شد، برگزار شود.
مجلس خلق سوریه توسط مقامات اسلامگرای جدید این کشور که پس از برکناری بشار اسد، رئیسجمهور سابق، در یک حمله برقآسا در دسامبر گذشته قدرت را به دست گرفتند، منحل شد.
مجلس آینده که برای یک دوره انتقالی پنج ساله خدمت خواهد کرد، شامل ۲۱۰ قانونگذار خواهد بود - ۱۴۰ نفر توسط کمیتههای محلی تحت نظارت کمیسیون انتخابات و ۷۰ نفر که مستقیما توسط احمد الشرع، رئیس جمهور موقت، معرفی میشوند.
این کمیسیون در کانال تلگرام خود نوشت که این روند در ۵ اکتبر "در حوزههای انتخاباتی استانهای سوریه" برگزار خواهد شد، اما مشخص نکرد که آیا همه استانها در آن شرکت خواهند کرد یا خیر.
در اواخر ماه اوت، دولت اعلام کرد که به دلیل وضعیت امنیتی و سیاسی، انتخاب در استان سویدا با اکثریت دروزی - محل درگیریهای مرگبار در ماه ژوئیه - و در مناطق تحت کنترل کوردها، رقه و حسکه، به تعویق خواهد افتاد.
سیستم تعیین اعضای مجلس موقت هدف انتقادات شدید مخالفان و گروههای جامعه مدنی قرار گرفته است که تمرکز قدرت در دست رئیس جمهور و نمایندگی ناکافی جوامع ملیتی و دینی کشور را محکوم کردهاند.
طبق اعلامیه قانون اساسی که در ماه مارس تصویب شد، مجلس انتقالی به مدت 30 ماه دارای مجوز قابل تمدید خواهد بود.
این پارلمان تا زمان تصویب قانون اساسی دائمی و برگزاری انتخابات جدید، نقش خود را ایفا خواهد کرد.
خبرگزاری فرانسه/ب.ن