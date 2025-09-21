پلیس انرژی عراق: در کمتر از یک ماه دهها قاچاقچی نفت را دستگیر کردهایم
اربیل (کوردستان٢٤)- مدیرکل پلیس انرژی در وزارت کشور عراق، میگوید که در کمتر از یک ماه دهها قاچاقچی نفت را دستگیر کردهاند.
یکشنبه ۲۱ سپتامبر، زافر حسینی، مدیرکل پلیس انرژی در وزارت کشور عراق، در بیانیهای اعلام کرد که از ۱ تا ۲۱ ماه میلادی جاری، ۴۹ نفر را به اتهام قاچاق نفت دستگیر کردهاند.
وی افزود که در کمتر از یک ماه ۳۸ تانکر و باربر مختلف توقیف شدهاند که در کار قاچاق نفت بودهاند.
او تاکید کرد که قاچاقچیان از همه استانهای عراق به غیر از استانهای اقلیم کوردستان بودهاند.
حسینی در ادامه گفت در یک عملیات در استانهای بغداد، نجف و صلاحالدین یک باند پنج نفره را به اتهام قاچاق نفت دستگیر کردهاند. علاوه بر این یک انبار نفت خام که ۲۰۵ میلیون لیتر نفت در آن بوده است را توقیف کردهاند.
او گفت که پلیس انرژی اکنون تعدادی پهپاد را تامین کرده و از آنها برای نظارت بر موسسات نفتی استفاده میکنند.
این در حالی است که کارشناسان سیاسی و اقتصادی عراق از خسارات میلیارد دلاری به کشور در اثر قاچاق نفت، انتقاد شدید کردهاند.
ب.ن