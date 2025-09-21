1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، اعلام کرد که پیاده راه ساحلی زاخو در سطح پیشرفته‌ای احداث شده و یک طرح راهبردی گردشگری است.

یکشنبه ۲۱ سپتامبر، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: در سالگرد اعلام حوزه اداری مستقل زاخو، از فاز دوم پیاده راه ساحلی بازدید کردم.

نخست‌وزیر گفت که پیاده راه ساحلی زاخو یک طرح گردشگری راهبردی است و در سطح پیشرفته‌ای احداث شده است.

لە ساڵیادی ڕاگەیاندنی ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ، سەردانی قۆناخی دووەمی کۆڕنیشی زاخۆم کرد کە پڕۆژەیەكی ستراتیژیی گەشتیارییە و بە ئاستێکی پێشکەوتوو دروستکراوە.



پیرۆز بت ل زاخۆکا دەلال. pic.twitter.com/pJ6lo5yfcb — Masrour Barzani (@masrourbarzani) September 21, 2025

فاز دوم پیاده راه ساحلی زاخو، با هزینه بیش از ۶ میلیارد دینار احداث شده و طول آن حدود سه کیلومتر است.

فاز دوم این طرح شامل بیش از ۵۰ درصد فضای سبز می‌شود پهنای پیاده راه آن هشت متر است و غذاخوری، کافه و قایق سواری نیز از دیگر جذابیت‌های آن برای گردشگران است.

این طرح در چارچوب برنامه توسعه بخش گردشگری در کابینه نهم اقلیم کوردستان اجرایی شد.

ب.ن