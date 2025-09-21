ترامپ متعهد شد از لهستان دفاع کند
اربیل (کوردستان٢٤)- دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، امروز یکشنبه ۲۱ سپتامبر پس از تجاوز مسکو به حریم هوایی استونی، گفت که در صورت تشدید تنش از سوی روسیه، از لهستان و کشورهای بالتیک دفاع خواهد کرد.
ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا در صورت تشدید خصومتها توسط روسیه، به دفاع از اعضای اتحادیه اروپا کمک خواهد کرد، به خبرنگاران گفت:"بله، من کمک خواهم کرد. من کمک خواهم کرد."
استونی پس از تجاوز روز جمعه، درخواست تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز دوشنبه را داده است.
سه جنگنده میگ-۳۱ روسی، حریم هوایی استونی را بر فراز خلیج فنلاند نقض کردند و باعث شکایت اتحادیه اروپا و ناتو از یک اقدام تحریکآمیز خطرناک جدید شدند، اما مسکو این ادعا را رد کرد.
جنگندههای اف-۳۵ ایتالیایی که به ماموریت پشتیبانی دفاع هوایی ناتو در کشورهای بالتیک متصل هستند، به همراه هواپیماهای سوئدی و فنلاندی، برای رهگیری جتهای روسی و هشدار به آنها به پرواز درآمدند.
ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا در مورد وضعیت استونی به او اطلاع داده شده است، پاسخ مثبت داد و افزود:"ما این را دوست نداریم."
اظهارات حدود دو هفته پس از آن منتشر شد که حدود ۱۷ پهپاد روسی حریم هوایی لهستان را نقض کردند، حادثهای که ترامپ در آن زمان سعی در کماهمیت جلوه دادن آن داشت.
ترامپ در ۱۱ سپتامبر به خبرنگاران گفت: «ممکن است اشتباه بوده باشد.»
ایافپی/ ب.ن