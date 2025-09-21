پیشوا هورامانی: دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال و شرکتهای تولید کننده نفت توافق سهجانبه امضا میکنند
اربیل (کوردستان٢٤)- سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، میگوید که بین دولت اقلیم کوردستان، دولت فدرال و شرکتهای تولید کننده نفت، توافق امضا میشود و با امضای آن هیچ مانعی پیش روی اختصاص حقوق ماهانه کارکنان اقلیم کوردستان، باقی نخواهد ماند.
یکشنبه ۲۱ سپتامبر، پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، به کوردستان۲۴ گفت که دولت اقلیم کوردستان، دولت فدرال عراق و شرکتهای تولید کننده نفت به توافق رسیدهاند.
او احتمال داد که فردا دوشنبه توافق سهجانبه امضا شود.
سخنگوی دولت تاکید کرد که با امضای این توافق هیچ مانعی پیش روی اختصاص حقوق کارکنان اقلیم کوردستان باقی نخواهد ماند و لازم است که دولت فدرال به وظیفه خود عمل کند و حقوق کارکنان اقلیم کوردستان را اختصاص دهد.
ب.ن