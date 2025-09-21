5 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- رسانه‌های دولتی سوریه، امروز یکشنبه ۲۱ سپتامبر گزارش دادند که احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی آن کشور، در سفری تاریخی که در آن این جهادی سابق در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد، عازم ایالات متحده می‌شود.

تلویزیون دولتی با استناد به بیانیه ریاست جمهوری اعلام کرد که الشرع در حال عزیمت به "ایالات متحده آمریکا برای شرکت در امور هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک" است.

الشرع در ماه دسامبر پس از آنکه گروه اسلام‌گرای او حمله‌ای برق‌آسا را ​​رهبری کرد که منجر به سرنگونی بشار اسد، رئیس‌جمهور سابق سوریه، پس از نزدیک به ۱۴ سال جنگ داخلی و بیش از نیم قرن حکومت خانواده اسد شد، قدرت را به دست گرفت.

او قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کند، اولین رهبر سوری که از زمان نورالدین الاتاسی در سال ۱۹۶۷ این کار را انجام می‌دهد.

الشرع از زمان به قدرت رسیدن، تحول چشمگیری را تجربه کرده است و در اولین سفر خود به غرب با رهبران خارجی از جمله دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ریاض و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در پاریس دیدار کرده است.

در مصاحبه‌ای از پیش ضبط‌ شده که امروز یکشنبه پخش شد، الشرع به شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس آمریکا گفت:«رئیس‌جمهور ترامپ با لغو تحریم‌ها با یک تصمیم سریع، شجاعانه و تاریخی، گامی بزرگ به سوی سوریه برداشت. او تشخیص داد که سوریه باید امن، باثبات و متحد باشد.»

ترامپ اکثر تحریم‌های ایالات متحده علیه سوریه را که به جنگ سوریه و قبل از آن برمی‌گشت، در بهار لغو کرد.

الشرع افزود هر کسی که به دنبال حفظ تحریم‌ها علیه سوریه باشد، «در کشتار دوباره مردم سوریه شریک خواهد بود.»

او علاوه بر این، از جامعه بین‌المللی به دلیل عدم توقف «وحشیگری‌ها»ی دولت اسد انتقاد کرد.

او گفت:«ما باید از دیگران بپرسیم، چرا در حالی که این جنایات وحشتناک در سوریه رخ می‌داد، سکوت کردید؟»

مذاکرات سوریه و اسرائیل

رهبر سوریه به دلیل گذشته جهادی خود همچنان تحت تحریم‌های سازمان ملل و ممنوعیت سفر است و باید برای همه سفرهای خارجی خود درخواست معافیت کند.

اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه او، در حال حاضر برای یک سفر رسمی در واشنگتن است.

دفتر شیبانی اعلام کرد که او از زمان ورودش، سلسله جلساتی از جمله با سناتورهای آمریکایی و مقامات وزارت امور خارجه برگزار کرده است.

او همچنین با کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی ایالات متحده دیدار کرد، زیرا جامعه بین‌المللی مقامات جدید سوریه را برای محافظت از اقلیت‌ها در آن کشور چند فرقه‌ای که در ماه‌های اخیر شاهد خونریزی فرقه‌ای بوده است، تحت فشار قرار می‌دهد.

یک مقام وزارت امور خارجه گفته بود که شیبانی قصد دارد در مورد مذاکرات جاری با اسرائیل و لغو تحریم‌های باقی‌مانده ایالات متحده علیه سوریه بحث کند.

سوریه و اسرائیل همچنان در جنگ هستند، اما پس از سرنگونی اسد مذاکرات مستقیمی را آغاز کرده‌اند و مقامات سوری و اسرائیلی چندین بار با هم دیدار کرده‌اند.

این مقام وزارت امور خارجه گفته بود که سوریه انتظار دارد امسال توافقات امنیتی و نظامی با اسرائیل را نهایی کند، که این یک پیشرفت خواهد بود.

اسرائیل خواستار ایجاد یک منطقه غیرنظامی در جنوب سوریه شده است.

هفته گذشته، الشرع گفت که سوریه در حال مذاکره با اسرائیل برای دستیابی به یک توافق امنیتی است که باعث می‌شود اسرائیل مناطقی را که در ماه‌های اخیر اشغال کرده بود، ترک کند.

ای‌اف‌پی/ب.ن