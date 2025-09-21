در اقدامی هماهنگ؛ بریتانیا، کانادا و استرالیا کشور فلسطین را به رسمیت شناختند
بە رسمیت شناخت کشور مستقل فلسطین که در آستانهی نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعلام شد، با واکنش تند اسرائیل و حمایت تشکیلات خودگردان فلسطینی روبرو شده است
بریتانیا، کانادا و استرالیا روز یکشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۰ شهریور ۱۴۰۴)، در یک اقدام دیپلماتیک هماهنگ و مهم، کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. همزمان، پرتغال نیز اعلام کرده است که تصمیم مشابهی را اتخاذ خواهد کرد.
این اقدام هماهنگ در آستانهی برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صورت گرفته و انتظار میرود فرانسه و چند کشور غربی دیگر نیز روز دوشنبه به این جمع بپیوندند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در شبکهی اجتماعی ایکس اعلام کرد که هدف از این اقدام «احیای امید به صلح برای فلسطینیان و اسرائیلیها و راهحل دو کشوری» است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که اسرائیل شروط جامعهی جهانی، از جمله آتشبس در جنگ غزه را نادیده گرفت. با این گام، بریتانیا به بیش از ۱۴۰ کشوری پیوست که پیش از این کشور فلسطین را به رسمیت شناختهاند.
همزمان، آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، در بیانیهای مشترک با پنی وانگ، وزیر خارجهی این کشور، اعلام کرد که استرالیا در کنار شرکای خود و به عنوان بخشی از تلاش برای احیای راهحل دو کشوری، کشور فلسطین را به رسمیت میشناسد. در این بیانیه تأکید شده است که حماس نباید هیچ نقشی در آیندهی این کشور داشته باشد.
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، نیز در بیانیهای کوتاه ضمن اعلام این تصمیم، بر «مشارکت» کشورش در ساختن آیندهای صلحآمیز برای اسرائیل و فلسطینیها تأکید کرد.
واکنش اسرائیل و آمریکا
این تصمیم خشم اسرائیل و متحد اصلی آن، ایالات متحده، را برانگیخته است. این دو کشور معتقدند که به رسمیت شناختن کشور فلسطین به منزلهی پاداش دادن به حماس پس از حملهی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ است. پیشتر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفته بود که تصمیم کانادا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، دستیابی به توافق تجاری با اتاوا را «بسیار دشوار» خواهد کرد.
از سوی دیگر، ایالات متحده از صدور ویزا برای محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل خودداری کرده و قرار است وی از طریق ویدئو کنفرانس در این نشست سخنرانی کند.
واکنش فلسطینیها و فراخوان به الحاق کرانه باختری
در مقابل، محمود عباس از این تصمیم به عنوان «گامی تاریخی» در جهت برقراری «صلح پایدار» تمجید کرد. اما در کابینهی اسرائیل، ایتامار بنگویر و بتسالل اسموتریچ، دو وزیر تندرو، خواستار واکنشی قاطع از جمله الحاق کرانه باختری به خاک اسرائیل در پاسخ به اقدام لندن، اتاوا و کانبرا شدند.
این تحولات دیپلماتیک در حالی رخ میدهد که حملات اسرائیل به نوار غزه ادامه دارد. به گفتهی منابع محلی، از آغاز جنگ در حدود دو سال پیش، بیش از ۶۵ هزار فلسطینی کشته شدهاند.