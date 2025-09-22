ورود بیش از هزار مهاجر در یک روز به بریتانیا؛ لندن روند اخراج را آغاز کرد

هم‌زمان با ثبت رکورد جدید ورود مهاجران غیرقانونی از طریق کانال مانش، توافق جدید بریتانیا و فرانسه برای بازگرداندن این افراد اجرایی شده است

5 ساعت پیش

وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد که تنها در یک روز، بیش از ۱,۰۷۰ مهاجر غیرقانونی با قایق‌های کوچک خود را به سواحل این کشور رسانده‌اند.

بر اساس بیانیه‌ی این وزارتخانه، روز جمعه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۸ شهریور ۱۴۰۴)، تعداد ۱,۰۷۲ مهاجر با ۱۳ قایق از کانال مانش عبور کرده‌اند که به طور میانگین در هر قایق حدود ۸۰ نفر حضور داشته‌اند.

رکورد جدید و فشار بر دولت

ورود این تعداد مهاجر در یک روز، بخشی از روند فزاینده‌ای است که به یک چالش سیاسی بزرگ برای بریتانیا تبدیل شده است. طبق آخرین آمار، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، بیش از ۳۲ هزار مهاجر غیرقانونی از این طریق وارد بریتانیا شده‌اند. این رقم در مقایسه با دوره‌های مشابه در سال‌های گذشته یک رکورد محسوب می‌شود و دولت کنونی حزب کارگر را که در کارزار انتخاباتی خود وعده‌ی حل این معضل را داده بود، تحت فشار قرار داده است.

توافق جدید بریتانیا و فرانسه

برای مقابله با این موج مهاجرت، بریتانیا و فرانسه اقدامات مشترکی از جمله استفاده از پهپاد برای نظارت دقیق‌تر بر کانال مانش را در دستور کار قرار داده‌اند.

هم‌زمان، توافق جدیدی میان لندن و پاریس که در ماه ژوئیه‌ی امسال توسط کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، امضا شد، به مرحله‌ی اجرا درآمده است. بر اساس این توافق، روند اخراج مهاجرانی که به صورت غیرقانونی وارد بریتانیا می‌شوند، به فرانسه آغاز شده است.

اولین کاروان بازگرداندن مهاجران این هفته به راه افتاد و نخستین مهاجر روز پنجشنبه ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور) به فرانسه بازگردانده شد. این توافق بر مبنای «یک در برابر یک» عمل می‌کند؛ به این معنا که بریتانیا در ازای بازگرداندن هر مهاجر غیرقانونی به فرانسه، متعهد می‌شود یک پناهجوی قانونی را که از مسیرهای رسمی درخواست داده است، از فرانسه بپذیرد.

گفتنی است، دولت بریتانیا توافق مشابهی را نیز با عراق برای بازگرداندن آن دسته از شهروندان عراقی که درخواست پناهندگی آن‌ها رد شده، امضا کرده است. این اقدامات بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر برای مقابله با شبکه‌های قاچاق انسان و کاهش عبورهای خطرناک از کانال مانش است.