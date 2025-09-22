ثبت ۱۰۰ زمینلرزه در ترکیه طی شش ساعت
بیش از ۸۰ درصد زمینلرزههای ترکیه در استان بالیکاسیر ثبت شده و قویترین آنها با قدرت ۴.۸ ریشتر در دریای اژه رخ داده است
آژانس مدیریت حوادث و فوریتهای ترکیه (آفاد) اعلام کرد که طی شش ساعت، ۱۰۰ زمینلرزه با قدرتهای متفاوت، مناطق مختلف این کشور را لرزانده است.
بر اساس گزارش آفاد، از ساعت ۰۲:۰۵ بامداد تا ۰۸:۳۳ صبح روز دوشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۱ شهریور ۱۴۰۴)، این زمینلرزهها در چندین استان به ثبت رسیدهاند. قویترین این لرزهها در ساعت ۰۴:۱۹ بامداد با قدرت ۴.۸ در مقیاس ریشتر در دریای اژه روی داده است.
گزارشها حاکی از آن است که ۸۲ مورد از این زمینلرزهها، معادل ۸۲ درصد کل موارد، تنها در منطقهی سیندیرگی در استان بالیکاسیر به ثبت رسیده است. همچنین، زمینلرزههای دیگری با شدتهای متفاوت در محدودهی دریای مدیترانه و سایر شهرها رخ داده که از جملهی آنها میتوان به زمینلرزهای با قدرت ۳.۳ ریشتر در استان هاتای اشاره کرد.
این رویدادها در حالی است که در فوریه ۲۰۲۳، دو زمینلرزهی مهیب به بزرگی ۷.۸ و ۷.۵ ریشتر جنوب ترکیه و شمال غرب سوریه را لرزاند. این فاجعه که به «فاجعهی قرن» شهرت یافت، منجر به جان باختن بیش از ۵۵ هزار نفر و مجروح شدن بیش از ۱۰۷ هزار نفر شد.