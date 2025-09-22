رهبر بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه در آستانهی رأی دادگاه، دوباره انتخاب شد
کنگرهی فوقالعادهی حزب جمهوریخواه خلق (CHP) در حالی اوزگور اوزل را مجدداً به رهبری برگزید که این اقدام، تلاشی برای پیشگیری از حکم احتمالی دادگاه برای برکناری او تلقی میشود
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق (ج.ه.پ)، بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه، در یک کنگرهی فوقالعاده بار دیگر به عنوان رئیس این حزب انتخاب شد. این اقدام در حالی صورت میگیرد که انتظار میرود دادگاهی در ماه آینده، رأی خود را دربارهی برکناری او و شماری دیگر از رهبران این حزب صادر کند.
در این کنگره که روز یکشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۰ شهریور ۱۴۰۴) در آنکارا برگزار شد، اوزگور اوزل به عنوان تنها نامزد، با کسب ۸۳۵ رأی از مجموع ۹۱۷ رأی شرکتکنندگان، مجدداً به رهبری حزب برگزیده شد.
هدف از برگزاری این کنگرهی فوقالعاده، پیشگیری از تأثیرات حکم احتمالی دادگاه آنکارا است که قرار است در تاریخ ۲۴ اکتبر صادر شود. این دادگاه در حال بررسی ابطال نتایج کنگرهی سال ۲۰۲۳ حزب به دلیل «بینظمی» است؛ کنگرهای که در آن اوزل برای نخستین بار به رهبری انتخاب شد. منتقدان دولت، این پرونده را شاهدی بر عقبگرد ترکیه به سوی اقتدارگرایی تحت حاکمیت رجب طیب اردوغان میدانند.
مقامات حزب جمهوریخواه خلق امیدوارند با کسب رأی اعتماد مجدد از اعضای حزب، خطرات ناشی از حکم دادگاه علیه انتخاب اوزل در سال ۲۰۲۳ را کاهش دهند.
در این پرونده، ۱۲ عضو این حزب، از جمله اکرم اماماوغلو، شهردار زندانی استانبول و بزرگترین رقیب سیاسی اردوغان، با اتهاماتی نظیر پرداخت پول و وعدهی پست به اعضای کنگره و نقض قانون احزاب سیاسی ترکیه روبرو هستند.
پس از دستگیری اماماوغلو در ماه مارس، اوزگور اوزل به عنوان اصلیترین رقیب آیندهی اردوغان مطرح شده است. حزب جمهوریخواه خلق، بزرگترین نیروی اپوزیسیون در پارلمان ترکیه است و شهرداریهای بزرگترین شهرهای این کشور از جمله استانبول و آنکارا را در اختیار دارد.