تحریم انتخابات از سوی صدر؛ نگرانی در میان نیروهای شیعه از کاهش کرسیها
در حالی که مقتدی صدر بر تحریم انتخابات پارلمانی عراق تأکید کرده، چهرههای چارچوب هماهنگی شیعی نسبت به کاهش مشارکت و از دست دادن کرسیهای خود ابراز نگرانی کردهاند
در آستانهی برگزاری انتخابات پارلمانی عراق که برای ماه نوامبر امسال برنامهریزی شده، مقتدی صدر، رهبر جریان ملی شیعه، بار دیگر بر موضع خود مبنی بر تحریم این فرآیند تأکید کرد. این موضعگیری با واکنشهای متفاوتی از سوی نیروهای سیاسی و ناظران مواجه شده و نگرانیهایی را در میان احزاب چارچوب هماهنگی ایجاد کرده است.
پیام وزیر صدر
صالح محمد عراقی، چهرهی نزدیک به صدر و مشهور به «وزیر صدر»، در شبکهی اجتماعی ایکس نوشت: «جایگزین واقعی برای تحریم انتخابات، خلاص شدن از چهرههایی است که اکنون عراق را اداره میکنند. این امر دروازهای برای نجات کشور از سلاحهای خارج از کنترل قانون، تأمین خدمات اساسی و مقابله با فساد و تروریسم خواهد بود.»
واکنش جریانهای سیاسی
در مقابل، نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، نسبت به هرگونه تلاش برای به تعویق انداختن انتخابات هشدار داد و آن را «اشتباهی مرگبار» خواند. مالکی تأکید کرد: «باید از طریق صندوقهای رأی از دیکتاتوری جلوگیری کرد و تنها رأی مردم میتواند در مورد ماندن یا رفتن دولت فعلی تصمیم بگیرد.»
رحیم عبود، از رهبران جریان حکمت ملی، نیز با اشاره به اینکه نمیتوان قدرت و نفوذ جریان صدر را نادیده گرفت، گفت: «به نظر میرسد ما با فلسفهی جدیدی از سوی صدر در مورد کنارهگیری روبرو هستیم.»
همچنین، مهدیه لامی از ائتلاف «بناء و توسعه» ضمن احترام به تصمیم جریان صدر، آن را گزینهی مناسبی ندانست و نگرانی خود را از این موضوع ابراز کرد که «عدم مشارکت آنها به کاهش تعداد کرسیهای نیروهای شیعه در پارلمان منجر خواهد شد.»
دیدگاه تحلیلگران
نبیل عزاوی، تحلیلگر سیاسی، معتقد است این اقدام صدر نشاندهندهی موضع تزلزلناپذیر او و حامیانش برای عدم بازگشت به فرآیند سیاسی است. از دیدگاه صدریها، انتخابات کنونی به دلیل نبود یک اپوزیسیون کارآمد برای نظارت و اصلاح فرآیند سیاسی، نمیتواند تغییر واقعی ایجاد کند.