توافق سه جانبه در اربیل میان دولت اقلیم کوردستان، وزارت نفت فدرال و شرکت‌های نفتی امضا شده و انتظار می‌رود صادرات نفت به زودی از سر گرفته شود

38 دقیقه پیش

وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان، وزارت نفت فدرال عراق و شرکت‌های تولیدکننده‌ی نفت، روز دوشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۱ شهریور ۱۴۰۴) در اربیل، توافق‌نامه‌ی ازسرگیری صادرات نفت کوردستان را امضا کردند.

انتظار می‌رود محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر فدرال، در جلسه‌ی فردای هیئت وزیران عراق، این توافق سه‌جانبه را به طور رسمی اعلام کرده و جزئیات آن را منتشر نماید.

امضای این توافق پس از آن صورت گرفت که صبح امروز، یک هیئت فنی از شرکت «نفت شمال» برای نهایی کردن رویه‌های فنی آغاز صادرات، وارد اربیل شد و جلسه‌ای چهار ساعته با مقامات وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان برگزار کرد. بر اساس اطلاعات موجود، نفت تحویلی به شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو)، از طریق شرکت «نفت شمال» به بندر جیهان ترکیه صادر خواهد شد.

پیش‌تر، پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، اعلام کرده بود که این توافق سه‌جانبه روز دوشنبه به امضا خواهد رسید.

جزئیات توافق و پیشینه‌ی توقف صادرات

بر اساس این توافق، اقلیم کوردستان روزانه ۲۳۰ هزار بشکه نفت را به شرکت سومو تحویل خواهد داد و ۵۰ هزار بشکه‌ی دیگر را برای تأمین نیازهای داخلی خود مورد استفاده قرار خواهد داد.

صادرات نفت اقلیم کوردستان از ماه مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱) پس از رأی دادگاه حکمیت پاریس متوقف شد. این دادگاه اعلام کرد که ترکیه بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ بدون رضایت دولت فدرال عراق، به صادرات نفت اقلیم کوردستان اقدام کرده و آنکارا را به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار غرامت به بغداد محکوم کرد. هرچند ترکیه به این رأی اعتراض کرده، اما آمادگی خود را برای ازسرگیری صادرات نفت اعلام نموده است.