پرزیدنت بارزانی میزبان رهبر حزب جنبش عدالت و احسان عراق
بررسی وضعیت سیاسی عراق و روابط احزاب در دیدار پیرمام
پرزیدنت بارزانی، روز پنجشنبه، ۲۱ آذر ۱۴۰۴ (۱۱ دسامبر ۲۰۲۵)، در پیرمام از اسماعیل عزاوی، رهبر حزب جنبش عدالت و احسان عراق و هیئت همراهش استقبال کرد.
در این دیدار، طرفین دربارهی وضعیت سیاسی کنونی عراق، روابط میان احزاب سیاسی و گامهای پس از انتخابات پارلمانی این کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند. انتخابات پارلمانی عراق در نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شد و از آن زمان، تلاشها برای ائتلافسازی و تشکیل دولت جدید در جریان است.