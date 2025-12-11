پرزیدنت بارزانی میزبان رهبر حزب جنبش عدالت و احسان عراق

بررسی وضعیت سیاسی عراق و روابط احزاب در دیدار پیرمام

پرزیدنت بارزانی، روز پنجشنبه، ۲۱ آذر ۱۴۰۴ (۱۱ دسامبر ۲۰۲۵)، در پیرمام از اسماعیل عزاوی، رهبر حزب جنبش عدالت و احسان عراق و هیئت همراهش استقبال کرد.

در این دیدار، طرفین درباره‌ی وضعیت سیاسی کنونی عراق، روابط میان احزاب سیاسی و گام‌های پس از انتخابات پارلمانی این کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند. انتخابات پارلمانی عراق در نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شد و از آن زمان، تلاش‌ها برای ائتلاف‌سازی و تشکیل دولت جدید در جریان است.