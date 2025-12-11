پارلمان ترکیە اجرای فرایند صلح در ترکیه را بە انحلال کامل پ‌ک‌ک و شاخه‌های وابسته به آن مشروط کرد

احزاب شرکت‌کننده در کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» پارلمان ترکیه، گزارش‌های اختصاصی خود را درباره‌ی گام‌های لازم برای پیشبرد فرایند صلح، به ریاست پارلمان ترکیه ارائه کرده‌اند. پارت حرکت ملی (MHP)، که به عنوان آغازگر این فرایند شناخته می‌شود، گزارش ۱۲۰ صفحه‌ای خود را تسلیم کرده و شروطی را برای هرگونه اصلاحات قانونی مرتبط با این موضوع تعیین کرده است.

فتحی یلدز، معاون رئیس پارت حرکت ملی، اعلام کرد که این گزارش شامل ۱۲۰ صفحه راهکار قانونی است، اما اجرای آن‌ها مشروط به انحلال کامل پ.ک.ک و تمامی شاخه‌ها و پیوندهای آن است که باید توسط نیروهای امنیتی تأیید شود. وی تأکید کرد که اعضای این سازمان که در جنایت‌ها دست نداشته‌اند، در صورت تسلیم شدن، ممکن است با مجازات کامل مواجه نشوند، اما این به معنای معافیت کامل از مجازات نیست. یلدز همچنین افزود که برای تنظیمات قانونی، سازمان پ.ک.ک، از جمله پ.ی.د، باید به طور کامل منحل شود. در همین حال، پارت دمکراتیک خلق‌ها (DEM Party)، پارت جمهوری‌خواه خلق (CHP) و پارت کار و زحمت (EMEP) نیز گزارش‌های خود را به ریاست پارلمان ترکیه ارائه کرده‌اند. یلدز در ادامه‌ی سخنان خود اظهار داشت که ممکن است محتوای گزارش‌ها یکسان نباشد، اما پس از بررسی، یک گزارش مشترک تهیه خواهد شد. او دوباره تصریح کرد که تأیید انحلال کامل سازمان پ.ک.ک، پیش‌نیاز اساسی برای تسهیل قوانین مربوط به فرایند صلح، از جمله اصلاحات در قانون مجازات، خواهد بود.