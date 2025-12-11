تأکید پارت دموکرات کوردستان بر اهمیت تصدی وزارت امور داخلی اقلیم در مرحله‌ی کنونی

1 ساعت پیش

احمد کانی، عضو کمیته‌ی مرکزی پارت دموکرات کوردستان، امروز پنجشنبه، ۲۱ آذر ۱۴۰۴ (۱۱ دسامبر ۲۰۲۵)، اعلام کرد که روند تشکیل کابینه‌ی جدید دولت اقلیم کوردستان به‌زودی به پایان می‌رسد.

وی تأکید کرد که مرحله‌ی کنونی اقلیم کوردستان ایجاب می‌کند که پُست وزارت امور داخلی در اختیار پارت دموکرات کوردستان باشد.

همچنین، آقای کانی از آغاز مذاکرات برای تشکیل دولت جدید عراق خبر داد و اشاره کرد که پُست ریاست جمهوری عراق به کُردها اختصاص دارد، اما هنوز نامزد نهایی برای این پُست تعیین نشده است. بحث بر سر تشکیل دولت جدید عراق پس از انتخابات نوامبر ۲۰۲۵، همچنان ادامه دارد و احزاب اصلی درگیر رایزنی‌های فشرده هستند. با وجود تأخیرها، این پُست به طور سنتی برای کُردها محفوظ است. در اقلیم کوردستان نیز، تشکیل کابینه‌ی ششم پس از انتخابات سال گذشته با چالش‌هایی روبرو بوده است.