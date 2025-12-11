آمریکا: مشارکت گروه‌های مسلح در دولت، با شراکت راهبردی میان دو کشور ناسازگار است

2 ساعت پیش

یک مقام ارشد سفارت ایالات متحده‌ی امریکا در بغداد هشدار داده است که حضور گروه‌های مسلح در دولت جدید عراق، با چارچوب شراکت میان واشنگتن و بغداد همخوانی ندارد. این مقام آمریکایی در گفت‌وگو با رسانه‌های عراقی تأکید کرد که اگرچه تشکیل دولت جدید تصمیمی عراقی است، اما نحوه‌ی تعامل واشنگتن با آن، تصمیمی آمریکایی خواهد بود.

وی همچنین اشاره کرد که رهبران سیاسی عراق از این موضوع آگاه هستند که مشارکت گروه‌های مسلح در دولت، با شراکت راهبردی میان دو کشور ناسازگار است. پیش از این، گابریل سوما، از اعضای هیئت مشاوران پرزیدنت دونالد ترامپ، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴، بیان کرده بود که دولت ترامپ از عراق خواسته است که گروه‌های مسلح را خلع سلاح کند و دیگر اجازه نمی‌دهد که این گروه‌ها به فعالیت مسلحانه‌ی خود ادامه دهند. سوما افزود که امریکا گزینه‌های مختلفی از جمله اعمال تحریم‌های مشابه لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله را برای وادار کردن عراق به این اقدام در اختیار دارد. وی همچنین یادآور شد که واشنگتن در مبارزه با تروریسم به عراق یاری رسانده و از بغداد انتظار می‌رود که به وظایف خود در این زمینه عمل کند.