همکاری فرانسه و اقلیم کوردستان در مبارزه با جعل اسناد و قاچاق انسان
آموزش کارشناسان وزارت امور داخلی اقلیم توسط متخصصان فرانسوی
کنسولگری فرانسه در اربیل و وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان، همکاریهای خود را برای مقابله با جرائم سازمانیافته تقویت میکنند.
در همین راستا، متخصصان فرانسوی در حال آموزش تیمهای اقلیم کوردستان در زمینهی شناسایی اسناد جعلی هستند. یان بریم، کنسول فرانسه در اربیل، تأکید کرد که "تمامی تلاشها را انجام میدهیم تا از قربانی شدن شهروندان کُرد در دام باندها و مواجهه با تراژدی جلوگیری کنیم".
هیمن میرانی، مدیر کل دیوان وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان، در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با کنسول فرانسه در اربیل، اظهار داشت که برخی قاچاقچیان و سوداگران انسان با فریب مردم و وعدهی انتقال به کشورهای دیگر و زندگی بهتر، اسناد جعلی برای آنها تهیه میکنند. او افزود که این افراد با دریافت پول از شهروندان، آنها را درگیر انواع جرائم سازمانیافته میکنند.
میرانی ضمن تقدیر از سفارت فرانسه در بغداد و کنسولگری این کشور در اربیل، بیان کرد که فرانسه در راستای کمکهای خود، متخصصانی را به اقلیم کوردستان اعزام کرده است تا تیمهای وزارت امور داخلی را در زمینهی تشخیص اسناد جعلی آموزش دهند. وی روابط میان اقلیم کوردستان و فرانسه را ستود و گفت که فرانسویها در طول تاریخ، دوستی خود را با کوردستان، بهویژه در دوران جنگ با داعش، ثابت کردهاند و اکنون نیز در مبارزه با جرائم سازمانیافته شریک هستند. کنسول فرانسه نیز تأکید کرد که کشورش همواره آمادهی کمک به اقلیم کوردستان است و در کنار آن، با باندهای قاچاق انسان مقابله خواهد کرد.