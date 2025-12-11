خسارت گستردهی سیل در گرمیان
انتقاد از عدم کمک دولت فدرال عراق به مناطق سیلزدهی کوردستان
جلال شیخنوری، سرپرست ادارهی مستقل گرمیان، امروز پنجشنبه، ۲۱ آذر ۱۴۰۴ (۱۱ دسامبر ۲۰۲۵)، گزارش داد که بر اساس برآوردهای اولیه، ۱۵۰ خانه در این منطقه بر اثر سیل دچار خسارت شدهاند.
وی افزود که دولت عراق بودجهی ویژهای برای موارد اضطراری دارد که اقلیم کوردستان را نیز شامل میشود، اما در سالهای گذشته، دولت فدرال هیچگونه کمکی به مناطق کوردستان در زمان وقوع بلایای طبیعی نکرده است.
بارش شدید باران در روز سهشنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۴ (۹ دسامبر ۲۰۲۵)، منجر به وقوع سیل در مناطق مختلف اقلیم کوردستان، بهویژه در استان سلیمانیهی و نیز در ادارهی مستقل گرمیان و چمچمال شد که متأسفانه جان چند نفر را گرفت و خسارات مالی زیادی به بار آورد. پس از این حادثه، مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، به تمامی نهادهای مربوطه دستور داد تا فوراً به کمک شهروندان و آسیبدیدگان بشتابند. نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان نیز حمایت کامل خود را از مردم سیلزده اعلام کرده و دستور کمکرسانی داده است. همچنین محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، به وزارت کشور و دیگر نهادهای ذیربط دستور تأمین نیازهای امدادی و اختصاص بودجهی اضطراری برای کمک به سیلزدگان اقلیم کوردستان را صادر کرد.