نیروهای امنیتی در ۲۲ استان عملیاتی فراگیر را برای دستگیری مظنونان و افراد مرتبط با داعش انجام دادند

2 ساعت پیش

وزارت کشور ترکیه از دستگیری ۹۲ فرد مظنون به عضویت در گروه تروریستی داعش در عملیات‌های امنیتی گسترده‌ای که در ۲۲ استان این کشور انجام شد، خبر داد. علی یرلی‌کایا، وزیر کشور ترکیه، روز پنجشنبه، ۲۱ آذر ۱۴۰۴ (۱۱ دسامبر ۲۰۲۵)، با انتشار پستی در پلتفرم ایکس (توییتر سابق)، صحنه‌هایی از این عملیات‌ها را به اشتراک گذاشت.

یرلی‌کایا اعلام کرد که نیروهای امنیتی در ۲۲ استان عملیاتی فراگیر را برای دستگیری مظنونان و افراد مرتبط با داعش انجام دادند که منجر به بازداشت ۹۲ نفر شد. وی افزود که افراد دستگیر شده، متهم به جمع‌آوری حمایت مالی و انتشار تبلیغات برای سازمان داعش از طریق شبکه‌های اجتماعی هستند. به گفته‌ی وزیر کشور، این عملیات‌ها با دستور دادستانی کل و طی دو هفته در استان‌های آدانا، آکسارای، آنتالیا، بورسا، چاناک‌قلعه، چانکیری، دیاربکر، غازی‌عینتاب، هاتای، استانبول، ازمیر، کایسری، کریک‌کاله، کرشهیر، کوجاعلی، قونیه، مالاتیا، مرسین، عثمانیه، سعیرت، تکیرداغ و یوزگات به اجرا درآمده‌اند. یرلی‌کایا تأکید کرد که عملیات‌های امنیتی در راستای تأمین آرامش و ثبات در سراسر ترکیه، در تمام طول سال و علیه سازمان‌ها و تشکلات تروریستی ادامه خواهند یافت.