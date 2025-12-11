آمریکا خواستار شفاف‌سازی درباره‌ی فعالیت‌های مالی مشکوک در «بانک بغداد» شده که مرتبط با درآمدهای حاصل از قاچاق نفت عراق است

1 ساعت پیش

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط دیدبان اکو عراق، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده‌ی آمریکا نامه‌ای الکترونیکی از سوی «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» (OFAC) به بانک مرکزی عراق ارسال کرده است.

این نامه خواستار شفاف‌سازی درباره‌ی فعالیت‌های مالی مشکوک در «بانک بغداد» شده که مرتبط با درآمدهای حاصل از قاچاق نفت عراق است.

به گزارش دیدبان اکو عراق، نامه‌ی OFAC حاوی جزئیات نگران‌کننده‌ای است که نشان می‌دهد شماری از افراد تحت تعقیب به اتهام قاچاق نفت، مبالغ کلانی را در «بانک بغداد» سپرده‌گذاری کرده‌اند. طبق این اطلاعات، برخی از کارمندان و مدیریت داخلی این بانک خود در تسهیل فرایند و انجام «پولشویی» دست داشته‌اند. دیدبان اکو عراق تأکید کرد که چنین مواردی نیازمند احضار مدیران مجاز بانک، با حضور شرکت آمریکایی طرف قرارداد برای حسابرسی تراکنش‌های مالی، به منظور اطمینان از صحت حواله‌ها و سپرده‌های مشکوک است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این اخطار آمریکا نشانه‌ای خطرناک از ضعف سیستم نظارتی و پایبندی به مقررات در بانک‌های عراقی است. آن‌ها همچنین تأکید می‌کنند که بانک‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که با دلار سر و کار دارند، باید به استانداردهای مبارزه با پولشویی پایبند باشند؛ زیرا پرونده‌های قاچاق نفت و پولشویی از خطوط قرمز دولت آمریکا محسوب می‌شوند.