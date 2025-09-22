سه مورد جدید ابتلا به تب خونریزیدهندهی کنگو در نینوا
ادارهی بهداشت نینوا اعلام کرد سه مورد جدید ابتلا به این بیماری در شهر موصل شناسایی شده که همگی با دام و فروش گوشت در ارتباط بودهاند.
ادارهی بهداشت استان نینوا روز دوشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۱ شهریور ۱۴۰۴) اعلام کرد که پس از دریافت نتایج آزمایشها از آزمایشگاه مرکزی بهداشت در بغداد، سه مورد جدید ابتلا به تب خونریزیدهندهی کریمه-کنگو در شهر موصل به ثبت رسیده است.
یک منبع آگاه در ادارهی بهداشت نینوا تصریح کرد که دو نفر از مبتلایان، دو برادر ۴۱ و ۵۰ ساله هستند که به خرید و فروش دام اشتغال داشتهاند. فرد سوم نیز یک قصاب ۵۹ ساله است.
این منبع افزود، هر سه بیمار پیش از این به عنوان موارد مشکوک در بیمارستان آموزشی ابن سینا بستری شده بودند، اما پس از تأیید نهایی تشخیص، امروز به بیمارستان شفا منتقل شدند. وی تأکید کرد که تیمهای بهداشتی به طور مستمر در حال نظارت بر وضعیت بیماران و ردیابی منابع احتمالی عفونت هستند و حال عمومی بیماران «پایدار» گزارش شده است.
بر اساس آمار رسمی، تا ماه ژوئیهی گذشته، ۲۳۱ مورد ابتلا و ۳۰ مورد مرگ ناشی از تب خونریزیدهندهی کنگو در استانهای مختلف عراق به ثبت رسیده بود که بیشترین آمار ابتلا به استان ذیقار تعلق دارد.