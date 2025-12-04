استقرار پهپادهای انتحاری "لوکاس" آمریکا در خاورمیانه
واشنگتن با پهپادهای کمهزینه "لوکاس" به مقابله با تهدید پهپادی ایران میرود.
وزارت دفاع آمریکا، پهپادهای جدید بمبگذار موسوم به "لوکاس" (LUCAS) را در اختیار فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) قرار داده است و اولین یگان از این پهپادها که با نام "یگان ضربت عقرب" نیز شناخته میشود، در منطقه خاورمیانه مستقر شده است. این اقدام چهار ماه پس از دستور "پیت هگست" (Pete Hegseth)، وزیر دفاع آمریکا، برای تسریع در تولید فناوری پهپادی مقرونبهصرفه صورت میگیرد.
بر اساس گزارشهای رسانهای، این پهپاد انتحاری که توسط شرکت SpektreWorks در همکاری با پنتاگون توسعه یافته است، شبیه به پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۶ ایران طراحی شده و از طریق مهندسی معکوس یک پهپاد شاهد ایرانی که آمریکا به دست آورده بود، ساخته شده است. پهپاد "لوکاس" قابلیت پرواز در مسافتهای طولانی را دارد، میتواند بهصورت مستقل عمل کند و از طریق پرتابگرهای کاتاپولت، سامانههای راکتی، یا از روی وسایل نقلیهی زمینی و متحرک پرتاب شود. این پهپاد با هزینهی تقریبی ۳۵ هزار دلار برای هر واحد، راهکاری مقرونبهصرفه برای نبردهای پهپادی ارائه میدهد. این سیستم دارای توانایی تخریبی بالایی است و هزینه ساخت آن بهمراتب کمتر از ساخت موشک است. مقامات آمریکایی صراحتاً اعلام کردهاند که هدف از ایجاد این یگان "تغییر قواعد بازی علیه ایران" است که بهطور فعال از پهپادهای شاهد ۱۳۶ توسط گروههای نیابتی خود استفاده میکند.